Adif realiza un simulacro de evacuación en el túnel de San Cristóbal (Valladolid) para evaluar sus planes de emergencia - ADIF

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adif ha llevado a cabo este martes un ejercicio práctico de evacuación en el túnel de San Cristóbal, en la Variante Este de Valladolid, con el objetivo de evaluar los planes de emergencia, los protocolos de actuación y la coordinación entre los distintos servicios implicados ante una posible incidencia ferroviaria.

El simulacro, enmarcado en el Plan de Autoprotección del túnel y desarrollado en colaboración con la operadora ferroviaria Transfesa, ha recreado una avería técnica con conato de incendio en una locomotora diésel de mercancías (serie 310) que circulaba aislada por el interior del túnel y ha quedado detenida a unos cien metros de la boca norte.

Según ha informado Adif, el maquinista, al no poder extinguir el fuego simulado, ha inmovilizado la locomotora y evacuado por una galería de emergencia, comunicando la incidencia al Centro de Protección y Seguridad de la entidad, conforme a los procedimientos establecidos. Posteriormente, los bomberos han intervenido para la extinción del incendio y se ha restablecido la normalidad en la zona.

En el ejercicio han participado también los Bomberos de Valladolid, el servicio de emergencias 112 Castilla y León, la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Valladolid.

Adif ha subrayado que este tipo de simulacros permiten medir la eficacia de los protocolos de actuación y la coordinación entre todos los agentes implicados, además de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones del túnel y contribuir a la mejora continua del Plan Director de Actuación ante Emergencias de la entidad.

El túnel de San Cristóbal, de 2,2 kilómetros de longitud, dispone de vía doble no electrificada, aunque contará con electrificación en su configuración definitiva. Está equipado con dos salidas de emergencia, pasillos de evacuación de hasta 1,73 metros de anchura, sistemas de protección contra incendios, ventilación mecánica mediante 24 ventiladores 'jet fans' y comunicaciones de emergencia.

Esta infraestructura forma parte de la Variante Este de Valladolid, un trazado ferroviario de 17,4 kilómetros de vía doble en ancho convencional que canalizará los tráficos de mercancías de la línea Madrid-Hendaya, evitando su paso por el casco urbano y conectando con el nuevo complejo ferroviario vallisoletano.

La primera fase de la Variante, en explotación desde mayo, cubre el tramo entre la factoría de Renault y el enlace norte con la línea Madrid-Hendaya. La segunda fase, actualmente en ejecución, permitirá la eliminación total del tráfico de mercancías por el interior de la ciudad.

El proyecto cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.