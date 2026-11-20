VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Caminata Popular por la Diabetes, que se celebrará este domingo, 22 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas en la capital vallisoletana dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press, los interesados ya pueden formalizar su inscripción y adquirir por seis euros la camiseta conmemorativa -hasta agotar existencias- en la sede de Adiva, situada en el número 4 bajo de la calle Párroco Domicio Cuadrado, detrás de la iglesia de San Andrés, que permanecerá abierta este viernes de 10.00 a 19.00 horas, así como el mismo día de la actividad de 11.00 a 12.00 horas en el punto de salida.

Con esta iniciativa, la asociación busca volver a dar "visibilidad" a esta patología y fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables como herramientas fundamentales para su prevención y control.

La jornada tendrá como punto de encuentro el Paseo Central del Campo Grande, junto a la Acera de Recoletos, donde se instalarán mesas informativas y se desarrollarán actividades de promoción de la salud, entre ellas controles gratuitos de glucemia y pruebas de valoración del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante el test 'Findrisc'.

La marcha, de aproximadamente una hora de duración y abierta a personas de todas las edades, con o sin diabetes, seguirá un recorrido urbano con salida y llegada en la Acera de Recoletos a través del Paseo de Filipinos, calle Santiago, Plaza Mayor, calle Duque de la Victoria y calle Miguel Íscar.