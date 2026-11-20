Pasaje de la calle La Rúa. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha adjudicado el contrato de obras de adecuación y puesta en valor del entorno de protección de las Cercas Medievales en el Pasaje de la calle La Rúa por un importe total de 421.297,11 euros, IVA incluido.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación se ha adjudicado tras obtener la mejor valoración en el proceso de licitación e incorpora además un presupuesto adicional en mejoras ofertadas por valor de 14.160 euros, IVA incluido, un plazo de garantía total de 25 meses y la entrega de la documentación completa de fin de obra.

El proyecto está financiado en un 60 por ciento por la Unión Europea a través de los Fondos Feder y en un 40 por ciento con recursos propios municipales, y se enmarca en la operación de rehabilitación de las cercas y murallas del Plan de Actuación Integrado (PAI) León Camino de Santiago, alineado con los objetivos de la Agenda Urbana León 2030.

Con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, los trabajos permitirán recuperar el espacio libre público intramuros del sector oeste de las Cercas y, de forma específica, la parcela municipal situada en el número 30 de la calle La Rúa, en pleno itinerario jacobeo.

La intervención pondrá fin a la situación de abandono que presentaba este solar en desuso y dotará al centro de la ciudad de una nueva superficie verde de equipamiento público y una plaza amplia concebida para el encuentro vecinal y el desarrollo de actividades culturales.

Asimismo, el proyecto prevé la reordenación integral de la pavimentación del pasaje para homogeneizar la urbanización, retirar los numerosos bolardos que han quedado obsoletos tras la implantación del sistema de control de accesos al casco histórico y priorizar el tránsito peatonal como espacio de contemplación y realce del monumento.

Las Cercas Medievales de León cuentan con una triple declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en las categorías de Monumento, Conjunto Histórico de las Zonas de la Ciudad Antigua y Conjunto Histórico del Camino de Santiago.

Aunque la consolidación directa del lienzo de la muralla será objeto de un proyecto específico e independiente, esta adjudicación permite activar de inmediato la recuperación ambiental y urbana de su entorno de protección para ofrecer tanto a los leoneses como a los peregrinos un espacio cuidado para disfrutar del patrimonio histórico de la capital.