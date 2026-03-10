Adjudicada la digitalización de las rutas Celtigravel en Soria y una aplicación móvil de señalización inteligente

SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación del servicio para desarrollar una Plataforma de Digitalización de las Rutas Celtigravel en la provincia de Soria, así como para poner en marcha una aplicación móvil que integre señalización inteligente y promocione turísticamente la red de rutas de bicicleta BTT y gravel.

El contrato se ha adjudicado a Señalización y Equipamientos para Entornos Naturales, S.L. (PROARTE) por 90.671 euros. Se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana.

La actuación se financia gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, mediante los fondos Next Generation EU. El plazo de ejecución es de tres meses.

El proyecto permitirá ordenar y difundir mejor la información de las rutas Celtigravel, facilitar la planificación de recorridos y ofrecer a residentes y visitantes una herramienta digital útil para la navegación y el acceso a contenidos asociados a la red ciclista.

La señalización inteligente prevista en la adjudicación servirá además para dar mayor visibilidad a este producto turístico y para hacer más accesible una oferta que une deporte, naturaleza y patrimonio en distintos puntos de la provincia.

Esta nueva adjudicación se suma a otras actuaciones ya activadas dentro del PSTD Celtiberia Soriana, orientadas a consolidar la red de rutas BTT y gravel como producto turístico especializado y a situar a Soria en el mapa del cicloturismo de interior.

En la estrategia del plan figura también la organización del evento Desafío Celtiberia Soriana, concebido para activar sobre el terreno esos itinerarios y aumentar su proyección exterior.

TIPOS DE CICLISMO

La BTT es ciclismo de montaña, con bicicletas diseñadas para sendas y terrenos técnicos. El gravel es una modalidad en fuerte expansión que se practica con bicicletas preparadas para recorrer pistas de tierra, caminos y tramos de asfalto, con ruedas más anchas y geometría que permite afrontar largas distancias con estabilidad.

En la práctica, el gravel ofrece una experiencia de aventura y resistencia, con recorridos muy 'rodadores' en entornos naturales y culturales, una fórmula idónea para rutas de interior y para turismo deportivo.

El procedimiento se ha resuelto tras recibir 20 ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas. La adjudicación se ha acordado al considerar que la oferta seleccionada era la que presentaba la mejor relación calidad-precio. El presupuesto base de licitación ascendía a 95.444 euros.