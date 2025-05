Adjudicada la redacción del plan director del yacimiento de Tiermes del Plan de Turismo Celtiberia Soriana

SORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este jueves la adjudicación del contrato para la redacción del plan director del yacimiento de Tiermes, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) Celtiberia Soriana.

La Diputación Provincial ha adjudicado este contrato por un importe de 80.667 euros, financiado con fondos Next Generation EU y con un plazo de ejecución de diez meses.

El plan director se concibe como una herramienta estratégica de gestión que analizará el estado actual del yacimiento y definirá las líneas de actuación necesarias para lograr los objetivos de conservación, investigación y divulgación, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Será un documento técnico integral que recopile información sobre la historia del yacimiento, su situación jurídica, documental y medioambiental.

Asimismo, ofrecerá un diagnóstico de las intervenciones realizadas y su gestión, tanto desde la perspectiva patrimonial como turística, con especial atención a los efectos del cambio climático sobre su conservación.

El documento incluirá también propuestas priorizadas y calendarizadas, organizadas en diferentes programas orientados a mejorar la conservación y sostenibilidad del yacimiento.

Estas medidas abarcarán ámbitos como la protección, investigación, documentación, conservación, mantenimiento, accesibilidad, seguridad, gestión cultural, difusión, comunicación y adaptación al cambio climático.

CELTIBERIA SORIANA

El PSTD Celtiberia Soriana contempla, entre otras actuaciones, la redacción y actualización de planes directores vinculados a la adaptación al cambio climático y la restauración ambiental del entorno de los principales yacimientos del territorio: Numancia, Uxama y Tiermes. En este contexto, la redacción del Plan Director de Tiermes se enmarca dentro de la Actuación número uno del plan.

El yacimiento de Tiermes presenta una titularidad mayoritariamente privada, aunque también incluye terrenos propiedad del Estado y de la Junta de Castilla y León.

La gestión estatal fue transferida a la comunidad autónoma mediante el convenio suscrito en 1986 entre el Ministerio de Cultura y la Junta para la gestión de museos y archivos de titularidad estatal.

El nuevo plan director actualiza el elaborado en 1996, que ya proponía directrices para ordenar las distintas iniciativas sobre el yacimiento y su entorno, evitar intervenciones descoordinadas y mitigar procesos de deterioro. Aquel documento también contemplaba la creación de un Centro de Fondos Arqueológicos, un Museo de Sitio y un Museo de Arte Sacro.

FERIA DE ANIMALES

Tiermes es un yacimiento arqueológico de origen celtibérico, con vestigios de ocupación desde el siglo V a. C. y desarrollo urbano en los siglos III y II a. C., posteriormente romanizado tras su caída en el 98 a. C.

El yacimiento etá considerado el enclave arqueológico con mayor potencial de la provincia. Como oppidum celtibérico, Tiermes fue aliado de Numancia durante las guerras celtibéricas, al igual que Uxama Argalea.

En época romana, bajo el gobierno de Tiberio, adquirió la categoría de municipium, dotándose de grandes edificios públicos como dos foros, termas, un posible teatro, acueducto y una trama urbana adaptada a su emplazamiento sobre un farallón de arenisca. Destaca también Carratiermes, situado a unos 900 metros del núcleo principal, donde se encuentra el cementerio celtibérico del asentamiento prerromano.

Las investigaciones han confirmado la existencia de una necrópolis de incineración activa desde el siglo VI a. C. hasta finales del siglo I d. C., con tres etapas diferenciadas: protoceltibérica, celtibérica plena y celtibérica tardía. Los más de 500 enterramientos excavados han aportado valiosa información sobre las prácticas funerarias, la evolución de los ajuares y la transición hacia la cultura romana.