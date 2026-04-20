Adjudicada la reparación de una pista forestal de El Royo, en la Reserva de Caza de Urbión (Soria), por 67.518 euros

SORIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta en Soria ha adjudicado las obras de reparación de una pista forestal en los montes de El Royo, en la Reserva Regional de Caza de Urbión de la provincia de Soria, por un importe de 67.518 euros (impuestos incluidos).

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de doce meses desde la fecha de la firma del acta de comprobación de replanteo, se han adjudicado a Miguel Bonilla Cornejo, según han informado desde Junta.

Los trabajos proyectados, que se financiarán con cargo al Fondo de Mejoras de la Reserva Regional de Caza de Urbión, consisten en la reparación de un tramo de pista con una longitud de 5,5 kilómetros.

La pista se ubica en los montes 'La Losa, Los Capotes y Otros', de la Comunidad de Castilla y León, y el denominado 'Quintos de El Royo', cuya pertenencia corresponde a la Asociación Junta Gestora Quintos de El Royo, ambos en el término municipal de El Royo.

La red viaria es el elemento principal de la infraestructura de los montes, y tiene como finalidad proporcionar accesibilidad, orientada al aprovechamiento del monte, a su defensa y al uso social o recreativo. Por ello, el mantenimiento en buen estado de la red de pistas se convierte en fundamental para la correcta gestión del medio natural.

La intervención pretende homogenizar el firme de todo el tramo de pista, que presenta zonas mejor conservadas y otras muy deterioradas por la formación de regueros, así como restaurar cunetas y los pasos de agua, además de construir alguno más para mejorar la funcionalidad de evacuar el agua.

Los trabajos contemplados consisten en escarificado superficial en las zonas que presentan baches y regueras, que supone una longitud de 4.000 metros y apertura de cunetas en todo el tramo de la pista, limpiando adecuadamente todos los pasos de agua.

También el perfilado del firme para dar un bombeo transversal del dos por ciento de forma que se asegure la correcta evacuación de las aguas, así como extensión de piedra y compactación, con un espesor de 40 centímetros.

Asimismo, se plantea la construcción de cuatro pasos de agua, con arqueta y dos embocaduras cada uno; construcción de un vado de hormigón y extensión de la zahorra, en una anchura de cuatro metros, de forma que una vez compactado alcance un espesor de 20 centímetros en aquellos tramos que no la tenían previamente y aquellos en los que se ha perdido por arrastres.