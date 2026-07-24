Adjudicadas por 619.373 euros las obras de accesibilidad y renaturalización del barrio de Santiago de Palencia

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado por la vía de urgencia adjudicar a la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U, el contrato de las obras de mejora de la accesibilidad y renaturalización de la plaza Rabí Sem Tob, junto con las calles Manuel de Falla y Garrachón Bengoa, al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, por un importe de 619.373,36 euros -IVA incluido-.

Esta actuación en los entornos del barrio de Santiago de la capital está financiada por la Junta de Castilla y León y contará una duración de cuatro meses desde la fecha de formalización del contrato.

Se trata de una de las mayores remodelaciones urbanas previstas en este barrio en los últimos años ya que convertirá este espacio en un lugar más verde, accesible y pensado para el uso cotidiano de los vecinos, tal y como han destacado desde el Ayuntamiento de Palencia.

AYUDAS

Por otro lado, en el área de Bienestar Social se ha dado paso a la convocatoria pública de subvenciones de 2026 para entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas y actividades en materia de Servicios Sociales.

El importe total que asciende a los 163.611 euros será repartido entre 37 entidades, entre las que se encuentran la Fundación Brian, Autismo Palencia, AECC, TDA-H Palencia, Fedispa, Esclerosis Múltiple o Aspaym Castilla y León.

Asimismo, se han aprobado las autorizaciones del gasto plurianual para financiar el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas ornamentales de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes con un importe para el Lote I de 20.120 euros y del Lote II de 23.092 euros, así como del servicio de Telefonía y comunicación de datos del PMD por 20.570 euros.

En el mismo sentido, se ha dado paso al gasto plurianual para financiar las obligaciones derivadas del contrato del servicio de arbitraje del fútbol sala para la temporada 2026-27 por un importe de 14.259 euros y de la realización de actividades incluidas en la oferta deportiva del PMD, cursos de patinaje, deportes de raqueta, modalidades para el mantenimiento físico, actividades en el medio natural y acuáticas, por la cuantía total de 251.244 euros.

Por último, en el área de Personal se ha dado luz verde a la lista definitiva y orden de prelación de la Bolsa de empleo de Oficial 2ª Electricista Conductor-Alumbrado.