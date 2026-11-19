José Ramón Budiño, atiende a los medios tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado este jueves actuaciones en instalaciones y espacios municipales, así como diversos servicios, por un importe superior a los cinco millones de euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, en la reunión celebrada esta mañana se ha propuesto la adjudicación del contrato de obras de demolición y construcción del nuevo pabellón de usos múltiples de la Ciudad Deportiva por un precio de 3.102.387,97 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

La intervención, enmarcada en el Plan EDIL que cofinancia el Fondo Feder, incluye el derribo del actual pabellón Arturo Duperier --que cuenta con más de 50 años de antigüedad-- y la edificación en el mismo enclave de un nuevo recinto adaptado para la práctica del hockey sobre patines y del patinaje artístico.

Asimismo, se ha adjudicado por 386.551,03 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, el contrato de obras de 'retoping' y ampliación de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, que adecuará las seis calles existentes y ampliará la recta principal a ocho calles para cumplir con las prescripciones técnicas del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y World Athletics (WA).

Los trabajos comprenden el levantado y fresado del pavimento actual, la colocación de bordillo de hormigón, el asfaltado de la zona ampliada, la instalación de pavimento sintético deportivo y equipamiento, así como la adecuación del espacio circundante y la reparación de humedades y otros desperfectos.

En el entorno de la Ciudad Deportiva, la Junta de Gobierno ha adjudicado también por 430.613,75 euros, IVA incluido, y un plazo de seis meses las obras de rehabilitación del jardín del Camino del Cerezo, un proyecto del Plan EDIL cofinanciado en un 60 por ciento por el Fondo Feder 2021-2027 y en un 40 por ciento por el Ayuntamiento.

Esta actuación abarca más de 4.000 metros cuadrados y busca revitalizar el espacio mediante la mejora de infraestructuras y accesibilidad, la creación de áreas inclusivas para actividades recreativas, deportivas y culturales, sistemas de drenaje sostenible, jardinería eficiente, renovación del alumbrado y nuevo mobiliario urbano.

DECRETOS DE ADJUDICACIÓN

Por otro lado, se ha dado cuenta de los decretos de adjudicación de los lotes 1 y 2 para la remodelación de las fuentes ornamentales situadas frente al pabellón de San Antonio (37.086,50 euros) y en Las Hervencias (44.346,50 euros), ambos con IVA incluido, un plazo de cuatro meses y financiación del Fondo de Cooperación Económica Local de la Junta.

En el Área de Contratación, el Consistorio ha dado cuenta de la adjudicación por 156.420 euros (IVA incluido) y dos años iniciales, del suministro e implantación de una solución informática para la gestión integral de recursos humanos y nóminas, que permitirá disponer de un Portal del Empleado y avanzar en planificación de efectivos, gestión presupuestaria y administración electrónica.

También se ha propuesto adjudicar el suministro de energía eléctrica a más de un centenar de puntos de consumo municipales --entre ellos colegios, centros de salud en los anejos, alumbrado ornamental, espacios deportivos y CEAS--, un contrato licitado con un precio base de 891.352,93 euros, IVA incluido, por un año prorrogable a otro.

En materia de subvenciones, se ha dado cuenta de la solicitud de 1,6 millones de euros --el 70 por ciento de un presupuesto global de 2,3 millones, mientras el Ayuntamiento aportaría los 700.000 euros restantes-- dentro de la primera convocatoria del programa Innovae del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la rehabilitación energética integral del edificio consistorial.

De igual modo, se ha autorizado el convenio anual y una subvención nominativa de 2.000 euros a la Fundación Eusebio Sacristán para el fomento del deporte en la anualidad 2026-2027.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado trasladar el mercado de frutas y verduras de los viernes del Mercado Chico a la plaza de la Catedral los días 27 de noviembre y 18 de diciembre por coincidir con actividades navideñas, y ha autorizado la visita en diciembre al Archivo Municipal de un grupo de profesionales judíos de Estados Unidos, de la mano de Sefarad Connection, con motivo de la custodia del Edicto de Expulsión de los Reyes Católicos.

En relación con este documento histórico, se ha autorizado la reproducción de su primera planilla en el libro 'De Canaan à Jerusalem. Historia ilustrada del Pueblo Judío', de la editorial francesa Ora Shel Torah, así como la publicación de diversos fondos del Archivo Municipal para ilustrar un libro sobre José Martínez Linares, alcalde de Ávila entre junio de 1931 y agosto de 1933.