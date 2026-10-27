Adjudicado, en 3 lotes por cerca de 6,7 millones, el contrato de conservación y modernización de alumbrado en Valladolid

Reunión de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este martes en la reunión de la Junta de Gobierno Local el contrato de conservación y modernización del alumbrado exterior de la ciudad, dividido en tres contratos que suman 6.690.000 euros, IVA incluido, y una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

Según han informado fuentes municipales, en un comunicado recogido por Europa Press, Electricidad Pascual de Diego asumirá los trabajos más cuantiosos del contrato, con el mantenimiento de las instalaciones y de pintura y limpieza; mientras que Obras Herzaco ejecutará las actuaciones de obra civil.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y comprende la conservación de una red municipal con más de 49.000 puntos de luz.

Los dos lotes adjudicados a Electricidad Pascual de Diego, S.L, por un importe conjunto de 6.360.000 euros, IVA incluido, comprenden, en primer lugar, la conservación, reparación y reforma de las instalaciones de alumbrado exterior; y en segundo los trabajos de pintura y limpieza.

El Lote 3, adjudicado a Obras Herzaco, con un valor de 330.000 euros, abarca las actuaciones de obra civil, canalizaciones y pavimentación asociadas al mantenimiento de la red.

Entre las condiciones de la oferta adjudicataria del primer Lote figuran un descuento lineal del 36 por cienti sobre los precios unitarios, un compromiso de reducción del consumo energético por importe de 400.000 euros, una ampliación del plazo de garantía de 60 meses y la mejora de la ubicación de 150 soportes de luminarias.

Para el segundo Lote, la oferta contempla un descuento lineal del 22 por ciento y una ampliación del plazo de garantía de 60 meses y en el tercer Lote, adjudicado a Obras Herzaco, la oferta incluye un descuento lineal del 2,93 por ciento sobre los precios unitarios y una ampliación del plazo de garantía de 60 meses.

El servicio comprende tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de averías, reposición y sustitución de elementos, así como la ejecución de mejoras y reformas para garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

La contratación contempla también actuaciones orientadas a la modernización progresiva de la red y a la mejora de su eficiencia energética, mediante soluciones como la tecnología LED y los sistemas de gestión inteligente.