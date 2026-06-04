Adjudicados nuevos trabajos del proyecto Raíles Verdes para renaturalizar la antigua línea de la Ruta de la Plata

SALAMANCA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado los trabajos de medición y seguimiento de indicadores del proyecto Raíles Verdes, que busca renaturalizar el entorno urbano comprendido en todo el recorrido de la antigua línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, que se transformará en una vía verde.

A través del proyecto Raíles Verdes, que cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros y está cofinanciado en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Ayuntamiento busca la renaturalización del entorno urbano de la antigua línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, que se transformará en una vía verde.

Hasta el año 2028 se procederá a la transformación de la antigua línea ferroviaria en una vía verde, la recuperación del 'volcán de Garrido', la creación de dos bosques urbanos, la generación de casi un centenar de huertos urbanos, el incremento de las zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle Jardines, y el manejo forestal de la ribera del río Tormes.

'Raíles Verdes resolverá el problema que plantean terrenos que se han transformado en áreas infrautilizadas y abandonadas desde el cierre del tráfico ferroviario hace cuatro décadas

De esta forma, no sólo se reduce el efecto barrera de la vía férrea, integrándose en la ciudad, sino que además se aprovechan todos los servicios de los ecosistemas en beneficio de la salud urbana y, por tanto.

'Raíles Verdes' cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).