Las administraciones local, regional y central retoman la colaboración para la conservación conjunta del Acueducto

Acueducto de Segovia. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Ministerio de Cultura trabajarán "de manera conjunta" en las actuaciones de conservación preventiva, restauración, investigación y difusión del Acueducto de Segovia, una colaboración que se materializará en un convenio marco, sobre la base de un documento que quedó sin formalizar en 2023.

El reinicio de los trabajos para el establecimiento del convenio se produce por "iniciativa del Ayuntamiento", tal y como señala a través de un comunicado.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, se dirigió por carta, tanto al director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, como al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para solicitar la "reactivación del expediente del convenio, formalizar la celebración de reuniones técnicas para actualizar el texto y establecer un calendario para la firma y constitución de una Comisión de Seguimiento a fin de acordar prioridades y un primer paquete de actuaciones".

El alcalde de Segovia recordaba en su escrito que el Acueducto de Segovia es el "principal monumento de Segovia, Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", lo que le convierte en un bien "de un valor excepcional" que exige "una coordinación estable entre las administraciones para planificar y ejecutar actuaciones con continuidad, rigor técnico y máxima seguridad patrimonial".

La respuesta desde la Dirección de Patrimonio Cultural de la Junta se produjo "de manera casi inmediata" con un nuevo escrito en el que Prieto designaba una persona concreta de su equipo para el establecimiento de las reuniones técnicas.

Por su parte, el propio Ernest Urtasun firma la carta enviada a la Alcaldía este 2 de febrero en la que reconoce que la "relevancia" del Acueducto "apremia" la firma de este convenio para "la tan necesaria coordinación entre las distintas administraciones responsables a fin de garantizar la correcta conservación del monumento", a la vez que confirma que el equipo ministerial ha retomado ya "las tramitaciones necesarias para continuar con el procedimiento", una vez recibido el preceptivo informe de la Abogacía del Estado.

También en este caso, el ministro designa al jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, como "interlocutor válido" para los trabajos preparatorios. Por parte del Ayuntamiento, será el jefe del servicio de Patrimonio quien desarrolle ese papel.

UN DOCUMENTO SIN FIRMA

En los primeros meses de 2023 llegó a redactarse un convenio marco entre las tres administraciones que, sin embargo, no llegó a formalizarse, recuerda el Consistorio.

El documento fijaba que el Ministerio, dentro de sus competencias, consideraría prioritarios los proyectos relacionados con el Acueducto, mientras que la Junta otorgaría prioridad, igualmente, a la concesión de las autorizaciones para la ejecución de actuaciones incluidas en el propio convenio.

El compromiso del Ayuntamiento se concretaba en el documento en la ejecución de las actuaciones objeto del convenio, así como a destinar recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de los plazos de ejecución de las actuaciones que se acordaran.

Las tres partes adoptaban el compromiso de aportar los recursos económicos necesarios.

"Sobre esta base, con el nuevo impulso consensuado por las tres administraciones, se retoman los trabajos técnicos de actualización y redacción del nuevo convenio dirigido al enfoque del esfuerzo conjunto en favor de la conservación, restauración, investigación y difusión del Acueducto romano de Segovia", finaliza el comunicado.