Adquiridos 12 vehículos por 460.000 euros con el fin de renovar la flota de las Secciones Agrarias Comarcales

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha adquirido un total de 12 vehículos todoterreno destinados a renovar la flota por antigüedad y deterioro para las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades de Desarrollo Agrario y las Unidades Veterinarias adscritas a los nueve Servicios Territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por 462.679 euros.

Estos vehículos se utilizarán por los técnicos principalmente en los desplazamientos a las fincas y explotaciones ganaderas de difícil acceso por pistas y caminos de montaña, irregulares, con fuertes pendientes, llenos de nieve o embarrados.

Esta renovación y racionalización de la flota, se pretende mejorar los medios materiales con los que cuentan los profesionales de las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades de Desarrollo Agrario y las Unidades Veterinarias y de este modo, facilitar la realización de sus labores diarias.