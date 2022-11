La AECC aporta 2,3 millones de euros para investigar los tumores con genes RAS desde el CIC de Salamanca

SALAMANCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha otorgado al Centro de Investigación del Cáncer (CIC), dependiente de CSIC y Universidad de Salamanca, 2.305.340 euros mediante seis ayudas destinadas, entre otros trabajos, al 'Programa Excelencia AECC -Stop RAS Cancers', que será dirigido por el experto Eugenio Santos.

Asimismo, la ayuda llegará a 'Proyectos Generales AECC 2022' adjudicada a David Santamaría, 'Combination of structural and functional studies to elucidate the biology of the KRAS signalosome', y cuatro ayudas de prácticas de verano.

El acto de entrega de estos fondos, celebrado este jueves, ha contado con la participación del consejero de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca y jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario de Salamanca, Emilio Fonseca; la directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Orbe; el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el jefe de Grupo en el Centro de Investigación del Cáncer, David Santamaria; el director del Centro de Investigación del Cáncer, Eugenio Santos; y la delegada institucional del CSIC en Castilla y León, Mar Siles.

Respecto al proyecto 'Programa Excelencia AECC -Stop RAS Cancers', liderado por Eugenio Santos, catedrático de la Universidad de Salamanca y director del Centro de Investigación del Cáncer, contará con un equipo estratégico de investigadores principales que ya desarrollan su actividad investigadora en el CIC.

David Santamaría (CSIC), Esther Castellano (CSIC), Matthias Drosten (CSIC), Carmen Guerrero (USAL), Marcos González (USAL, Hematología del Hospital Universitario de Salamanca), Jesús Hernández-Rivas (USAL, Hematología del Hospital Universitario de Salamanca), Xosé Bustelo (CSIC), Alberto Orfao (USAL), y Jacques van Dongen (FICUS) conforman el equipo.

Este grupo integra perfiles especializados en la biología molecular del cáncer, que tienen "un conocimiento muy profundo" de la biología de los genes RAS, con perfiles clínicos de monitorización y tratamientos del cáncer, que facilitará la transferencia de los resultados a la clínica hospitalaria, han apuntado sus promotores.

Además, el proyecto contará con la colaboración de hospitales y empresas farmacéuticas. En concreto, formarán parte del equipo de investigación Emilio Fonseca, Marcelo Jiménez, Luis Muñoz Bellvis, Luis Alberto Pérez Romasanta, María Dolores Ludeña, Ernest Nadal, Luis Paz-Ares y Javier de Castro.

GENES RAS

Según han detallado, los genes RAS tienen una función clave en el crecimiento celular normal, pero cuando mutan puede empujar la vía a "un estado inductor de cáncer activo". De hecho, la ciencia estima que el 30 por ciento de todos los pacientes con cáncer tienen mutaciones en algún miembro de la familia de genes RAS.

Diversos inhibidores adicionales (directos) de RAS se encuentran actualmente en diferentes etapas de validación. Además, un panel adicional de medicamentos dirigidos indirectamente a RAS al actuar sobre vías reguladoras y paralelas está disponible para complementar el repertorio terapéutico.

Así, el despliegue clínico contra aquellos cánceres que antes se consideraban no tratables farmacológicamente podría enfrentarse pronto a "un escenario más gratificante pero igualmente problemático derivado del exceso de opciones terapéuticas", han apuntado durante la presentación de la nueva financiación.

En este contexto, para tener éxito será "imperativo" establecer una interlocución entre los científicos preclínicos y clínicos para superar los importantes obstáculos que quedan y anticipar los que vendrán. La estrategia de investigación del Centro de Investigación del Cáncer, basada en la interacción y colaboración entre los grupos básicos y clínicos del centro, facilitará la consecución de este reto.

"La observación de que la respuesta a la inhibición de KRAS es sustancialmente diferente in vitro e in vivo subraya la importancia de usar modelos clínicamente relevantes si queremos generar información significativa", ha señalado David Santamaría.

Estos modelos también serán "fundamentales" para identificar nuevas vulnerabilidades terapéuticas que podrían combinarse para generar sinergia con los inhibidores de RAS. En todo este contexto, será "obligatoria" una comunicación fluida con las empresas farmacéuticas.

Finalmente, "para poder ofrecer nuevas alternativas a los pacientes con múltiples mecanismos de resistencia a fármacos", ha resaltado Alberto Orfao, "será vital el desarrollo de nuevas herramientas de monitorización no invasivas, cuantitativas, sensibles en las que estamos especializados en el Centro de Investigación del Cáncer".

FINANCIACIÓN

Entre 2017 y 2021 los investigadores del Centro de Investigación del Cáncer han obtenido 27 millones de euros de financiación tanto internacional (70 por ciento) como privada (30 por ciento). También han inventado 36 patentes, seis nacionales y 30 internacionales, licenciadas a empresas, 15 acuerdos de investigación con empresas biotecnológicas y farmacéuticas y se ha creado una empresa 'spin off'.

Además, desde el CIC han coordinado 17 ensayos clínicos (nacionales e internacionales). Otros datos de la producción científica del Centro son los 593 artículos publicados en revistas SCI y han acumulado 7886 citas.

Este proyecto se desarrollará a través de los grupos de investigación del CIC en colaboración con otros investigadores a nivel mundial en centros académicos de excelencia, hospitales y la industria biotecnológica y farmacéutica.

En este sentido, los responsables del CIC ha mostrado el agradecimiento al esfuerzo de la Asociación Española contra el Cáncer para ayudarles a "avanzar y posicionar" al Centro de Investigación del Cáncer como centro de referencia en investigación RAS.