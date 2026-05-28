La AECC organiza el día 7 en Valladolid un concierto solidario con la Orquesta Sinfónica Joven de Atlanta

La AECC organizará el domingo 7 de junio, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, un concierto solidario contra el cáncer con la Orquesta Sinfónica Joven de Atlanta - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN VALLADOLID

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid (AECC) organizará un concierto solidario contra el cáncer con la Orquesta Sinfónica Joven de Atlanta, el cual tendrá lugar el domingo 7 de junio, a las 19.00 horas, en el Auditorio Miguel Delibes.

Se tratará del primer concierto de la gira que esta orquesta, compuesta por más de 60 jóvenes músicos, realizará por España, con parada después en Sevilla y Granada, según ha señalado la AECC en Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La Orquesta Sinfónica Joven de Atlanta (ASYO) fue fundada en 1974 como una entidad asociada a la Atlanta Symphony Orchestra (ASO) y cuenta con "una gran tradición en el desarrollo de jóvenes talentos", de los cuales muchos han continuado sus estudios en "prestigiosas universidades y conservatorios de todo el mundo".

Bajo la dirección de William R. Langley y a lo largo de los años, la ASYO ha fomentado intercambios culturales con orquestas juveniles de Gran Bretaña, Australia, Alemania y diversas ciudades de Estados Unidos, y entre sus actuaciones más destacadas se incluyen su presencia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1996.

El programa de la Orquesta Sinfónica Joven de Atlanta incluye las siguientes piezas: 'La fuerza del destino', de Giuseppe Verdi; 'Alborada del gracioso', de Maurice Ravel, y 'El lago de los cisnes' (suite), de Piotr Ilich Chaikovski.

ENTRADAS YA A LA VENTA

Las entradas ya están disponibles por 12 o 15 euros (en función a la localización de la butaca elegida) en la web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.

Las personas que no puedan asistir, pero que quieran colaborar con un Donativo Fila 0, pueden hacer sus aportaciones en la cuenta: ES34-0049-0020-5928-1005-6290.

El dinero recaudado permitirá seguir apostando por la investigación oncológica y ofrecer una atención integral, psicológica y social gratuita a las personas con cáncer y a su entorno.

El concierto sinfónico ha sido organizado gracias al patrocinio de la empresa Maxber Group, junto con la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Centro Cultural Auditorio Miguel Delibes.