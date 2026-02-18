AECC pide a los partidos que concurren a las elecciones que el cáncer sea una "prioridad en la agenda política"

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AEC) ha enviado a los partidos políticos con representación en las Cortes -y a aquellos que lo demanden-, que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León un documento con los retos "claves y prioridades" en la lucha contra el cáncer en la autonomía.

El objetivo es "disminuir el impacto del cáncer en la sociedad y que todas las personas tengamos las mismas oportunidades frente a la enfermedad". Para ello, la Asociación pide que el cáncer sea una "prioridad en la agenda política".

Entre los retos, el texto recoge la importancia del apoyo a la investigación. "Todas las personas con cáncer deben poder acceder a los resultados y avances de los estudios oncológicos, tanto en la prevención, en el diagnóstico como en el tratamiento, con el fin de contribuir a un 70 por ciento de supervivencia en cáncer para 2030". Para conseguir este objetivo, la asociación apunta que la Junta debe "reforzar" su compromiso con la investigación, así como "promover y retener el talento de perfiles profesionales que realizan investigaciones".

"Con el objetivo de que el cáncer sea una prioridad para la Junta de Castilla y León, la Asociación aboga por la evaluación y publicación de manera periódica y accesible para la ciudadanía de los planes, las leyes, los programas de aplicación del cáncer y los resultados en salud de la Estrategia Regional de Atención al Paciente Oncológico (Oncyl). Estrategia que finaliza en 2026, por lo que es necesario que para la próxima legislatura se evalúe su aplicación y se actualice", añade en un comunicado remitido a Europa Press.

Para la AECC es necesario que la actualización del Plan Oncológico Autonómico incorpore indicadores "de seguimiento, evaluación y presupuesto y participación de los pacientes en el mismo". Además de impulsar, por parte de la Junta, el desarrollo de los registros de cáncer "con datos recientes, públicos y accesibles que se recojan de todos los centros sanitarios".

PROTECCIÓN FRENTE AL TABACO

La asociación detalla también que fumar es "uno de los factores de riesgo principales asociados al desarrollo de más de 16 tipos de cáncer". "Sin consumo de tabaco se podría reducir el 30 por ciento de los casos de cáncer. Se necesita generar entornos que faciliten la adopción de hábitos de vida saludables y que ayuden a frenar el impacto del tabaco, con especial foco en proteger a la infancia y adolescencia", señala el comunicado.

Para ello, la Asociación Española Contra el Cáncer insta a actualizar la normativa autonómica para "elevar" las barreras de consumo de tabaco y productos relacionados emergentes y generar espacios libres de humo y restringiendo la publicidad. Además, la AECC aboga por desarrollar campañas y programas de prevención orientadas a la población menor de edad y colectivos vulnerables, reforzar el control por parte de las autoridades competentes ante la venta de tabaco y cigarrillos electrónicos a menores, así como para garantizar el cumplimiento de los espacios sin humo legalmente establecidos.

Tanto el cáncer colorrectal (el más frecuente y segunda causa de mortalidad por tumores), como el cáncer de mama (el más común en mujeres) y el de cérvix se pueden prevenir y detectar precozmente de forma sencilla y eficaz mediante programas de cribado poblacional incluidos en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), aclaran.

La entidad ofrece a la Junta su colaboración, incluida la participación en el estudio y análisis cuantitativo y cualitativo de los programas de cribado que desarrolla junto a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, pide a los grupos políticos garantizar la "cobertura plena" del cribado de cérvix antes de 2028 e implementar proyectos piloto de cribado de cáncer de pulmón.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO RÁPIDO

Por otra parte, advierte de que los retrasos en el diagnóstico de cáncer pueden incrementar el riesgo de mortalidad y/o pérdida de calidad de vida. En Castilla y León, se regula exclusivamente el tiempo máximo de acceso a la cirugía oncológica, garantizando un plazo de 30 días. Aunque se publican oficialmente los tiempos de espera de consultas, no existe una publicación específica de los plazos correspondientes al diagnóstico ni a la cirugía oncológica, añaden.

Por ello, todas las personas con sospecha de cáncer deben de tener garantizado un acceso rápido a especialistas y a las pruebas. Según los tiempos establecidos en el SNS este plazo es de una media de siete días desde que se remite al paciente desde atención primaria hasta la primera visita en atención hospitalaria (AH); y de 15 días desde primera visita en AH hasta el diagnóstico patológico. Si implica estudio molecular, la mediana será de cuatro semanas, detalla.

"Equidad en la atención frente al cáncer supone también garantizar la disponibilidad y estabilidad de los especialistas para una atención integral. Hay clara evidencia de que cuando la radioterapia está más disponible y accesible, los resultados en cáncer mejoran. Por lo que la Junta debe continuar con la dotación de la Unidad de Radiología en Palencia, así como las del Bierzo y Segovia para asegurar su implantación sin demoras", puntualiza.

MODELO DE ATENCIÓN

La Asociación Española Contra el Cáncer defiende, asimismo, un modelo de atención integral a la personas con cáncer y su familia, capaz de dar respuesta multidisciplinar e integrada a las necesidades bio-psico-sociales de pacientes y familiares, de forma continuada desde el primer momento de un diagnóstico de cáncer, durante el proceso de afrontamiento de la enfermedad, después de haber terminado los tratamientos oncológicos, protección laboral y un incremento de los recursos en cuidados paliativos.

Por todo ello, entre otras acciones, la Asociación ha solicitado incluir a perfiles del ámbito sociosanitario tales como psicología y trabajo social en los Comités de Tumores donde no estén presentes. También reclama la implementación de programas de afrontamiento activo del dolor crónico en el paciente oncohematológico. "Urge asimismo el reforzar la participación efectiva de los pacientes en las comisiones de humanización de los hospitales", ha añadido.

Con respecto al ámbito rural, también ha pedido una mejora y garantía en el transporte sanitario programado.

La AECC recuerda que en Castilla y León se diagnostican unos 17.000 casos nuevos de cáncer cada año y fallecen alrededor de 7.300 personas por esta enfermedad, causa, según estimaciones del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC).

