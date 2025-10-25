La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Salamanca con acumulación de hasta 15 l/m2

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo ante la previsión de lluvias en la provincia de Salamanca que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en ciertas partes del territorio.

El aviso estará activo hasta las 17.59 horas en la meseta, el sistema central y el sur de la provincia ante la previsión de precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Este aviso también se mantendrá activo hasta las 23.59 horas en la meseta, el sistema central y el sur de la provincia salmantina por lluvias que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.