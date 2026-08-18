La Aemet activa avisos por lluvias y tormentas en zonas León y Palencia y por calor en Burgos y Soria - AEMET

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 19 de agosto, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en zonas de las provincias de León y Palencia, así como por temperaturas máximas en áreas de Burgos y Soria.

Los avisos permanecerán activos principalmente durante la tarde y tendrán una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

En concreto, el aviso por lluvias afectará a la cordillera Cantábrica de León y a la cordillera Cantábrica de Palencia desde las 16.00 hasta las 21.59 horas, con una precipitación acumulada de hasta 15 milímetros en una hora.

En las mismas zonas estará activo también el aviso por tormentas durante ese periodo, ante la posibilidad de que vayan acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por otro lado, Aemet ha establecido un aviso por temperaturas máximas en la zona de la Ibérica de Burgos y en la Ibérica de Soria, desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados.

Se trata igualmente de avisos de peligro bajo, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

La predicción para Castilla y León apunta a una jornada poco nubosa, con nubosidad de evolución diurna que aumentará a intervalos nubosos en la mitad norte.

Se esperan algunas precipitaciones, principalmente en el tercio norte y este, que podrán presentarse en forma de chubascos y estar acompañadas de tormenta, aunque tampoco se descartan en zonas del tercio occidental.

El viento será variable, con predominio de componente norte en el norte y de oeste y suroeste en el resto, flojo a moderado y sin descartar alguna racha fuerte.

En cuanto a las temperaturas previstas en las capitales de provincia, las máximas oscilarán entre los 32 grados de Ávila y los 36 de Valladolid y Zamora.

Burgos y Palencia alcanzarán los 35 grados, León y Salamanca llegarán a 33, Segovia se quedará en 34 y Soria alcanzará también los 35 grados.

Las mínimas se situarán entre los 17 grados de Ávila y Burgos y los 21 de Segovia y Zamora, mientras que Valladolid tendrá una mínima de 20 grados.