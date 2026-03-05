Aemet decreta nivel amarillo por nieve en León, Sanabria (Zamora), Ávila y Salamanca y viento en Burgos, León y Palencia

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado el nivel amarillo por nieve en en la cordillera Cantábrica, en León, así como en Sanabria, en la provincia de Zamora, y en Ávila y Salamanca, en el Sistema Central, mientras que se extiende la alerta por fuertes vientos y lluvia en Burgos.

Así, en León, desde este jueves y hasta el sábado, se espera que se produzca acumulación de nieve de hasta 15 centímetros mientras que en la zona de Sanabria, hasta el viernes, la nieve acumulada podría alcanzar hasta los 10 centímetros de altura.

Igualmente, se espera acumulación de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros en el Sistema Central, en Ávila y Salamanca, una situación que se prolongará hasta el viernes.

Igualmente, se ha decretado el nivel amarillo por fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora este viernes en Burgos, León y Palencia, en la Cordillera Cantábrica, mientras que en Burgos se ha activado el nivel amarillo por lluvias que se prolongarán hasta el viernes.