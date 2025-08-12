El aeropuerto de León continúa a la cabeza en tráfico de pasajeros durante el mes de julio

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de León ha vuelto a ser en el pasado mes de julio el que más pasajeros ha gestionado en Castilla y León, con 8.125 y después de experimentar un incremento del 21,5 por ciento con respecto al mismo mes de 2024; por delante del de Valladolid, que se quedó con 5.394 viajeros tras un nuevo descenso del 72,1 por ciento sobre 2024 como consecuencia de la cancelación de los vuelos de Ryanair desde últimos de marzo de este año.

Además, los aeropuertos de Salamanca y Burgos también tuvieron menos viajeros en julio de 2025 que en el mismo mes de 2024, según datos de Aena recogidos por Europa Press. En total, los cuatro aeropuertos de Castilla y León alcanzaron los 16.439 pasajeros en julio.

El aeródromo leonés anotó el mayor número de pasajeros en julio, con 8.125 y un 1,4 por ciento más que en el mismo mes de 2024, seguido del aeropuerto de Valladolid que alcanzó los 5.394, un 72,1 por ciento menos que el séptimo mes del año precedente.

El aeródromo vallisoletano era habitualmente y desde hace años el que gestionaba un mayor volumen de pasajeros en la comunidad, pero la decisión de la aerolínea Ryanair de suspender desde finales de marzo las dos conexiones que mantenía desde Valladolid con Barcelona y Palma ha incidido en un drástico descenso de tráfico de viajeros.

A continuación se situó en número de viajeros el aeropuerto de Salamanca, con 2.906 pasajeros en julio y una caída del 15,1 por ciento; mientras que el de Burgos tan sólo recibió a 14 pasajeros, un 94,1 por ciento.

En cambio, en el acumulado de las cifras de los siete primeros meses de 2025, el aeródromo vallisoletano se mantiene como el más utilizado de la comunidad --durante enero, febrero y marzo sí que tuvo vuelos de Ryanair--, con 47.179 viajeros, aunque ya se apunta una notable caída con respecto al mismo periodo de 2024 (-59,5 por ciento).

En el caso del aeropuerto de León ha acumulado 40.189 pasajeros, un 27,3 por ciento más que en los primeros siete meses de 2024, seguido del aeródromo de Salamanca, con 15.130 pasajeros y el mayor repunte (42,3 por ciento), y del aeropuerto de Burgos, con 2.389 y un 28,7 por ciento más.

En este caso, el acumulado de los cuatro aeropuertos de Castilla y León llega a los 98.887 viajeros.

Por lo que se refiere a las operaciones, Burgos encabeza la actividad con un total de 1.953 en juli8o de 2025, un 23,5 por ciento menos que en 2024. Por su parte, Salamanca tuvo 1.235 operaciones, un 7,6 por ciento más; Valladolid registró 758 operaciones, un 15,1 por ciento menos, y León llegó a las 380, un 16,7 por ciento menos.

Ninguno de los cuatro aeródromos registró tráfico de mercancías en el mes de mayo, ni tampoco lo ha hecho en lo que va de año.