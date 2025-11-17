Los aeropuertos de Valladolid y Burgos pierden un 44% de viajeros en octubre mientras León y Salamanca mejoran datos

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Valladolid y Burgos perdieron viajeros, ambos en un 44 por ciento, el pasado mes de octubre con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los de Salamanca y León experimentaron crecimientos del 143,8 y del 23,3 por ciento, según los datos publicados este lunes por Aena recogidos por Europa Press.

En total, el pasado mes de octubre el aeropuerto de Valladolid se mantuvo, pese a la caída con respecto a 2024, como el más utilizado de la comunidad, con 10.139, lo que supone una caída del 44 por ciento.

A continuación se sitúa en cifras de pasajeros el aeropuerto de León con 8.119 usuarios, y un incremento en este caso del 23,3 por ciento. Por su parte, el de Salamanca transportó a 2.567 pasajeros, más del doble que en 2024 --143,8 por ciento más--. Finalmente, el de Burgos transportó sólo a 42 pasajeros, lo que supone una caída del 44 por ciento.

En lo que se refiere al acumulado en lo que va de año, entre enero y septiembre, sólo ha perdido pasajeros el aeropuerto de Valladolid, con un descenso del 59 por ciento y un total de 69.828 pasajeros, mientras que por León han pasado 65.044 viajeros, un 19,2 por ciento más.

En el caso del aeropuerto de Salamanca ha llegado a los 24.303 viajeros, un 24,3 por ciento más, y el de Burgos a 2.455, la misma cifra que hace un año, según la estadística de Aena.

En cuanto a las operaciones registradas el pasado mes de octubre, el aeropuerto de Burgos contabilizó 1.772, un 27,6 por ciento más; el de Salamanca 743, un 26,4 por ciento más; el de Valladolid 517, un 12,9 por ciento menos, y el de León 339, un 53,4 por ciento menos.

Y en lo que va de año, entre enero y octubre, el aeropuerto de Burgos ha realizado 16.513 operaciones, un 16,8 por ciento menos que el pasado año; el de Salamanca 8.700, un 13,3 por ciento más; el de Valladolid, 5.164, un 12 por ciento menos, y el de León, 3.415, un 17,4 por ciento más.