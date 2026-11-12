Los aeropuertos de Valladolid, León y Burgos ganan pasajeros en octubre y Salamanca pierde un 37%

Archivo - Aeropuerto de León situado en la localidad de La Virgen del Camino - CIUDADANOS LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Valladolid, León y Burgos ganaron viajeros el pasado mes de octubre mientras que el de Salamanca perdió un 37 por ciento, durante un mes en el que la capital burgalesa registró un repunte de un 1.326 por ciento al alcanzar los 599 pasajeros, según los datos publicados este martes por AENA recogidos por Europa Press.

En total los cuatro aeropuertos registraron 23.256 pasajeros y la mayor parte viajaron desde Valladolid, con 12.843, un 26,7 por ciento más, seguido del aeropuerto de León con 8.197 pasajeros y un incremento del 1,0 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

A continuación se sitúa en cifras de pasajeros el aeropuerto de Salamanca con 1.617 usuarios y un descenso del 37 por ciento.

En lo que se refiere al acumulado en lo que va de año, entre enero y octubre, sólo ha ganado pasajeros el aeropuerto de Valladolid, con un incremento del 37,6 por ciento y un total de 96.093 pasajeros, mientras que por León han pasado 64.878 viajeros, un 0,3 por ciento menos.

En el caso del aeropuerto de Salamanca ha llegado a los 13.671 viajeros en los nueve meses del año, un 43,7 por ciento menos, y el de Burgos a 2.261, un 7,9 por ciento menos respecto al acumulado de 2025.

En total y según los datos publicados por AENA y consultados por Europa Press, los cuatro aeropuertos de Castilla y León han alcanzado los 176.903 pasajeros en el acumulado del año.

En cuanto a las operaciones registradas el pasado mes de octubre, el aeropuerto de Burgos contabilizó 2.194, un 23,7 por ciento más; el de Salamanca 643, un 13,5 por ciento menos; el de Valladolid 445, un 13,9 por ciento más, y el de León 381, un 12,4 por ciento más.

Del mismo modo, en lo que va de año, entre enero y octubre, el aeropuerto de Burgos ha realizado 16.251 operaciones, un 1,6 por ciento menos que el pasado año; el de Salamanca 8.172, un 6,1 por ciento menos; el de Valladolid, 5.335, un 3,3 por ciento más, y el de León, 3.078, un 9,9 por ciento menos.