AFallece un ciclista tras chocar con un turismo en Sahagún (León)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de emergencias
Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de emergencias - 112CYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 10:28
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   LEÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un ciclista de unos 70 años ha fallecido este miércoles, 5 de agosto, tras chocar con un turismo en la LE-941 en el término leonés de Sahagún, según los datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

   Los hechos han ocurrido en torno a las 09.16 horas cuando se informó al 1-1-2 de una colisión entre un turismo y una bici en el kilómetro 1 de la LE-941, en Sahagún, donde, había resultado herido el ciclista, un varón de unos 70 años.

    El 112 dio aviso a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado. En el lugar de los hechos, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del ciclista.

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