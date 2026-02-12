Afectadas dos personas por inhalación de humo en un incendio en el horno de una panadería en Ávila

ÁVILA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio que se ha producido en el horno de una panadería de la calle Barcelona de Ávila, segçun ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.38 horas de este jueves, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada del Cuerpo Nacional de Policía en la que se solicitaba asistencia sanitaria para dos personas que habían inhalado humo en un incendio en un local de la mencionada calle.

En el lugar ya se encontraban los bomberos y la Policía Local, por lo que el 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado ambulancia al lugar.