Afectados por el ERE de Alcampo tendrán prioridad en ayudas Fortra y en una línea de fomento de contratación

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha anunciado que los afectados en Castilla y León por el ERE de Alcampo serán "prioritarios" en la próxima convocatoria de ayudas de formación Fortra, a la par que contarán con ayudas de fomento al empleo que otorgarán "mayor peso" a la contratación de desempleados procedentes de un despido colectivo por causas económicas, técnicas o organizativas".

Así lo ha asegurado en el Pleno de las Cortes de este martes, 10 de junio, cuando también ha subrayado que la Junta trabajará en la "recolocación, si es necesaria, de los trabajadores afectados" por este ERE.

En este contexto, ha recordado que el mismo es de "carácter nacional" y que en Castilla y León la Junta está "en contacto" con Alcampo con el "objetivo de conservar los máximos empleos", si bien, ha incidido, se debe tener "claro" que la competencia corresponde al Ministerio de Trabajo.

"Lo que podemos hacer desde aquí es trabajar con la empresa, apoyar a los trabajadores, que es lo que estamos haciendo", ha apostillado, para lamentar que UPL intente sacar "rédito político" de la "dificultad" de los empleados de Alcampo.

García ha detallado todo esto ante una pregunta del procurador de UPL José Ramón García, quien ha advertido de que el ERE "afecta gravemente" al empleo y la economía local", y ha acusado a la Junta de "inactividad" ante la situación.

"No hemos visto una comparecencia oficial, no hemos conocido un plan de respuesta autonómico, ni una mínima voluntad de mediación o de apoyo a los empleados. Se echa en falta no solo la gestión, sino la sensibilidad política y eso es especialmente doloroso cuando estamos hablando del sustento de familias enteras en territorios ya castigados", ha manifestado, para pedir "soluciones y acciones concretas" más que "comunicados ambiguos o buenas palabras", pues, tal y como ha aseverado, la Junta tiene "competencias" e "instrumentos".