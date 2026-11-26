VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional, exintegrante ya de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), ha certificado este jueves la existencia de un "entramado" de empresas atribuido a cuatro ciudadanos de origen rumano con los que éstas habrían logrado defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el periodo que media entre los años 2018 y 2021, un total de 105.000 euros.

El testigo, en la primera jornada del juicio iniciado este jueves en la Audiencia de Valladolid, ha ratificado el atestado que en su momento elaboró la UCRIF a partir de un informe de la Inspección de Trabajo, sin practicar más diligencias dicha unidad policial, según el cual quedaba de manifiesto ese aludido "entramado" de sociedades en el que se observaba un "trasvase" de trabajadores de unas a otras y distintas "falsificaciones documentales", entre ellas el de un certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social, algo que, como así se pudo constatar, era incierto.

También ha declarado en calidad de testigo Jesús Miguel E, titular de una asesoría laboral-fiscal que llevó todo el trámite de altas y bajas de trabajadores de los encausados, así como el proceso de alta de hasta tres sociedades prestadoras de trabajos agrícolas que, según las acusaciones pública y particular, ejercida ésta por la Tesorería General de la Seguridad Social, no eran más que un ardid del principal acusado, Florinel M.C, al objeto de poner al frente de las mismas a otros de los acusados para no figurar como deudor, pese a que de facto era quien las manejaba a su antojo.

A este respecto, el asesor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que no fue hasta marzo de 2021 cuando una bodega de Tordesillas se puso en contacto con su asesoría tras recibir una notificación de la Inspección de Trabajo en la que se advertía de que la mercantil contratada para la recolección de la uva había falsificado un certificado que aseguraba está al día en los pagos a la Seguridad Social.

El testigo ha apuntado que cotejó este extremo relativo a una de las empresas objeto de la presente causa, aquella en la que Florinel había hecho figurar como titular al también acusado Marian L, y pudo constatar la falsedad del certificado debido a que la mercantil arrastraba una deuda. Ante ello, presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

El asesor, al igual que otras trabajadores de la asesoría, han coincidido al señalar que las sociedades, a pesar de que en dos de ellas figuraban como administradores el citado Marian L. y Florenta V, eran controladas por Florinel M.C, quien realizaba todos los trámites de altas y bajas de los trabajadores a través de un correo electrónico.

También ha testificado un técnico agrícola que en 2011 trabajaba para la bodega Marqués de Riscal, una de las principales clientas de este supuesto "entramado de empresas", si bien durante su testimonio se ha limitado a indicar que era Florinel con quien trataba sobre la contratación de temporeros para la recolección de la uva y que el departamento de recursos humanos de la embotelladora realizaba el papeleo oportuno.

Sí ha reconocido que le llamó la atención que distintas empresas tuvieran los mismos trabajadores, aunque ha insistido en que de la documentación se encargaba el departamento de RRHH de la bodega. "Desde luego, de haber sabido que había alguna ilegalidad, no se habrían contratado a estas empresas", ha indicado con rotundidad Álvaro M, quien con respecto a los otros tres ocupantes del banquillo, Florenta V, Marina R. y Marian L, sólo es capaz de identificarles como meros trabajadores.

El juicio prosigue este viernes. Con carácter provisional, Florinel M.C, presunto cabecilla, y los otros tres a los que éste puso al frente de las distintas mercantiles creadas, Marian L, Florenta V. y Marina R, se encuentran imputados por un delito de fraude a la Seguridad Social y el primero de ellos, a mayores, por otro delito de falsedad en documento oficial, de ahí que el fiscal del caso solicite para el principal acusado una pena global de seis años y medio de prisión y multa de 303.600 euros y para el resto tres años y nueve meses y 300.000 euros.