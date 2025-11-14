Agentes de la Guardia Civil auxilian a un varón que cayó al Canal de Castilla en Rioseco (Valladolid)

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil auxiliaron el pasado miércoles a un varón de avanzada edad que se cayó al Canal de Castilla en Medina de Rioseco (Valladolid).

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 13.40 horas del citado día, cuando una vecina de la localidad se presentó en el acuartelamiento de Medina de Rioseco para alertar de que un hombre se había caído al canal. De forma inmediata, se activó la patrulla en servicio junto con otros agentes disponibles, quienes se desplazaron al lugar de los hechos.

Al llegar, los agentes observaron al varón flotando en la dársena, en las proximidades del acuartelamiento. Dos de ellos se lanzaron al agua para mantenerlo a flote, mientras otros miembros del cuerpo contactaban con la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y el 112, para solicitar asistencia sanitaria y apoyo logístico.

El hombre fue rescatado por los agentes. Uno de los agentes acudió al acuartelamiento para recoger una manta térmica con el fin de evitar que el hombre entrara en hipotermia, dada la baja temperatura del agua. Los agentes mantuvieron contacto físico constante para proporcionarle calor.

El varón fue trasladado a un entorno seguro. Posteriormente, los agentes lo condujeron en vehículo oficial al Centro Médico de Medina de Rioseco, desde donde fue derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid.