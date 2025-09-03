Agosto "extremadamente cálido" con una anomalía de 2,6º y muy seco

Mapa elaborado por la Aemet sobre el balance climatológico del mes de agosto en Castilla y León - @AEMET_CYL

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de agosto "extremadamente cálido" con una anomalía de 2,6 grados respecto al valor medio correspondiente al octavo mes del año, según los primeros datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el último mes.

Además y según el mismo avance, agosto de 2025 fue un mes muy seco en Castilla y León que registró en este caso un déficit del 67 por ciento respecto al valor medio para esta época del año.