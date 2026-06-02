Agotadas las entradas para las semifinales del Valladolid Premier Padel que se disputarán en la plaza Mayor

Pista de padel en la plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El torneo 'Oysho Valladolid Premier Padel P2' ha vendido todas las entradas para la jornada del sábado 27 de junio, cuando se celebrarán las semifinales en la icónica pista de la plaza Mayor de la capital vallisoletana.

A falta de varias semanas para el inicio del torneo, miles de aficionados ya han asegurado su presencia en la Plaza Mayor para disfrutar en directo "del mejor pádel del mundo en un escenario único", como han apuntado desde la organización.

Tras agotarse la jornada del sábado, también se encuentran a la venta las últimas entradas disponibles para el viernes, 26 de junio, correspondiente a los cuartos de final, y el domingo 28 de junio, día de las finales.

En el caso del viernes se ha vendido el 88 por ciento de las entradas y el domingo alcanza el 91 por ciento.