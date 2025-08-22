Los agricultores y ganaderos profesionales de CyL recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros por los incendios

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en la que se han abordado las medidas de apoyo al sector debido a los incendios - JCYL

Entre las medidas consensuadas con las OPAs, se incluye un incremento del 20% de la cuantía abonada por superficie quemada respecto a 2022

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que los agricultores y ganaderos profesionales afectados por la ola de incendios en la Comunidad recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros para reactivar la actividad.

Así lo ha trasladado este viernes el líder autonómico en el marco de la reunión de trabajo que ha mantenido con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en la que se han abordado las medidas de apoyo al sector incluidas en el programa de recuperación de las zonas afectadas por los incendios, aprobado el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno extraordinario.

Durante la reunión mantenida este viernes, y como continuación al encuentro celebrado el pasado 15 de agosto, la Administración autonómica y las organizaciones agrarias han consensuado el alcance de varias iniciativas incluidas en el programa de actuaciones aprobado el pasado miércoles por el Gobierno autonómico.

Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones, se establece una compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada, con una indemnización de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha destacado que esto supone un incremento del 20 por ciento respecto de las ayudas por superficie concedidas en los incendios de 2022.

Por su parte, respecto a la pérdida de ganado y/o colmenas será necesaria una declaración responsable del afectado, si bien las cuantías serán de 150 euros por colmena perdida y las indemnizaciones por animal muerto, perdido o sacrificado a causa de lesiones irreversibles derivadas de los incendios antes del 15 de septiembre se establecerán de acuerdo con los baremos fijados en la normativa estatal.

En el caso del equino se asimilará a las cantidades establecidas en esa normativa para el ganado bovino.

SUMINISTROS DE EMERGENCIA

Respecto al suministro de alimentos y agua a las explotaciones ganaderas que la Junta ha desarrollado desde el pasado 15 de agosto con medio centenar de ganaderos atendidos hasta el momento, se ha acordado que esta medida se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.

Además, en la reunión se ha abordado la cuestión relativa a las ayudas de la PAC. En este punto se facilitará que, una vez regenerado el pasto, se permita su aprovechamiento de forma inmediata, por lo que se mantendrá la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes.

Durante el encuentro Mañueco también ha trasladado el compromiso de la Administración autonómica de reforzar la asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos mediante la contratación urgente de personal en las secciones agrarias comarcales.

Por último, la Junta y las organizaciones agrarias se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para continuar el trabajo en el desarrollo de las medidas de apoyo al sector.