Las OPAs muestran su satisfación tras el encuentro con Mañueco para agilizar ayudas pero piden ir más allá

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja en Castilla y León ha valorado el cambio de planteamiento en las ayudas directas a agricultores y ganaderos de las zonas afectadas por los incendios anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que atiende la solicitud de que reciban al menos la misma cantidad que percibirán el resto de autónomos perjudicados.

De esta forma, la organización agraria ha señalado que la Junta "corrige su intención inicial" después de la "rápida advertencia" transmitida por Asaja desde que el acuerdo del Consejo de Gobierno fuera publicado en el Bocyl, con un planteamiento que "discriminaba" a los agricultores y ganaderos respecto al resto de pequeños autónomos perjudicados por la oleada de incendios.

De este modo, los agricultores y ganaderos profesionales --que coticen a la SS Agraria, con PAC y explotación en la zona siniestrada-- recibirán un mínimo de 5.500 euros por explotación, que podría ampliarse en función de su superficie.

Asaja ha recibido positivamente el hecho de que la ayuda directa por superficie la percibirán de oficio los agricultores y ganaderos, es decir, la cursará la propia Administración autonómica sin necesidad de solicitud, y se espera que en un "plazo breve".

Otra serie de medidas destinadas a compensar pérdidas por infraestructuras destruidas, entre ellas vallados de pastos y de asentamientos apícolas, se abordarán en una próxima reunión técnica convocada para el próximo viernes.

IR MÁS ALLÁ Y HABLAR DE INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el coordinador de la Unión de Campesinos (UCCL) en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha expresado su satisfacción tras lo acordado y ha valorado la "buena disposición" mostrada en el encuentro por parte del presidente de la Junta, quien, tal y como ha apuntado el representante sindical, se ha mostrado a favor de constituir una mesa de reconstrucción contando con la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias, en línea con lo que dicha OPA defendió hace unos días.

"Lo urgentísimo hoy era que las ayudas lleguen de forma urgente, cuanto antes, a los ganaderos, y en ese sentido se ha llegado a un acuerdo para hacerlo de la forma más simple", se ha felicitado González Palacín, quien, en declaraciones a Europa Press, ha advertido de que con eso no es suficiente y es preciso "seguir hablando y llegar lo más lejos posible en el capítulo de infraestructuras para que ningún ganadero y agricultor quede con ayudas insuficientes que les impidan continuar con su actividad, objetivo prioritario de UCCL".

Aunque dicha organización no ha tenido tiempo de trasladar a Fernández Mañueco la necesidad de constituir lo que denomina una Mesa de Seguimiento, Reparación y Planificación, el coordinador regional de UCCL ha mostrado igualmente su optimismo tras escuchar por boca del mandatario del PP la oportunidad de crear algún tipo de foro, con participación de las OPAs.

"Hay buena voluntad por parte del presidente de la Junta ante esa propuesta que hemos hecho porque es de vital importancia la creación de un ente interdisciplinar para tomar medidas al objeto de que una situación así no vuelva a producirse", ha defendido González Palacín.

A su vez, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha calificado de "buena noticia" el anuncio realizado por el presidente autonómico que permitirá que los agricultores y ganaderos profesionales reciban una ayuda directa mínima de 5.500 euros por la oleada de incendios.

"Esto es positivo y es una corrección de lo que se hizo mal tras los graves incendios de 2022", ha remarcado González, ya que en dicho año "quedaron fuera de las ayudas los agricultores y ganaderos, a diferencia de otros trabajadores autónomos", una circunstancia que UPA criticó en su momento.

En este sentido, ha celebrado que la Junta haya corregido dicha situación en tanto en cuanto "garantiza una ayuda más justa" para los agricultores y ganaderos profesionales cuyas explotaciones se hayan visto afectadas.

BAREMO INSUFICIENTE

No obstante, ha considerado "insuficiente" el baremo utilizado para la compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada, con una indemnización de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso.

En la misma línea, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha valorado el acuerdo y reclama que el dinero se reparta "rápido" y que llegue lo "antes posible" a unos profesionales que, ahora, lo necesitan "más que nunca".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque quiénes van a recibir las ayudas son "agricultores y ganaderos profesionales", que coticen y demuestren tener "actividad profesional" en el sector, por lo que confía en que no lleguen a quiénes no se dedican a ello o no les ha pasado "nada".

Entiende que siempre se "quiere más", pero también que los recursos son limitados y confía en que en la próxima reunión del viernes 29 de agosto se alcancen también acuerdos relacionados con las instalaciones, las cercas y la maquinaria agrícola afectada.

No obstante, Rivera ha reclamado a la Administración autonómico que exija al Gobierno central ayudas como las que se habilitaron tras las riadas de Valencia. "La Junta no puede afrontar esto sola, más allá de que el Gobierno vaya a decretar los territorios afectados como zonas catastróficas", ha apelado.