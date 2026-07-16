Agricultura articulará un itinerario integral de incorporación al sector primario que unirá ayudas con asesoramiento

VALLADOLID 16 Jul. (EUPOPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental articulará un "auténtico" 'itinerario integral de incorporación al sector primario' que fusionará el apoyo financiero directo de las ayudas con un asesoramiento técnico "continuado", formación empresarial especializada y acceso prioritario a los proyectos de innovación del ITACyL.

Los itinerarios contemplan también el acceso a programas de tutela con profesionales experimentados con el objetivo de reducir "de forma significativa" los riesgos e incertidumbres propios de los primeros años de andadura empresarial.

Este es uno de los anuncios que ha realizado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, en su comparecencia este jueves en la Comisión del ramo donde ha expuesto los compromisos de su departamento para la XII Legislatura.

En este sentido, ha asegurado que no se limitará a la concesión de una ayuda económica inicial en el momento de la instalación para luego desentenderse del beneficiario. "El objetivo no será aumentar artificialmente el número de expedientes, sino consolidar proyectos profesionales, rentables y duraderos", ha explicado.

Pino ha asegurado que la rentabilidad de las explotaciones será el criterio central de toda la acción de su departamento y ha avanzado: "Cada orden, decreto, convocatoria o línea de ayuda será evaluada por su impacto sobre la competitividad, los costes de producción y la viabilidad económica del modelo de agricultura familiar profesional: quienes viven de la actividad agraria, invierten, generan empleo y mantienen vivos los pueblos".

Asimismo, ha explicado que el relevo generacional se abordará junto al reconocimiento del papel de las mujeres rurales y se ha comprometido a favorecer el acceso a la tierra y a la financiación, la formación técnica, el emprendimiento y la titularidad compartida de las explotaciones con el objetivo de "crear oportunidades reales de vida y trabajo, atraer talento y asegurar la continuidad del tejido productivo de Castilla y León".

Por otro lado, ha situado la política de regadíos como "una inversión estratégica de Comunidad" y ha asegurado que la Junta modernizará o transformará 30.000 hectáreas durante la legislatura, en colaboración con la Administración General del Estado y con las comunidades de regantes.

En este punto, ha asegurado que se impulsarán proyectos en el Bajo Carrión, Páramo Bajo, Payuelos, Canal Bajo del Bierzo, El Carracillo, La Armuña y el valle del Valdavia, entre otras zonas.

Respecto a la concentración parcelaria, se ha comprometido a declarar de utilidad pública 150.000 nuevas hectáreas y a priorizar proyectos supramunicipales que permitan unificar estudios técnicos, ambientales y de mejora territorial y reducir sustancialmente los plazos.

Pino ha anunciado por otro lado la modificación de la Ley Agraria para agilizar los 37 proyectos de concentración por iniciativa privada actualmente en marcha, que abarcan unas 51.000 hectáreas, y ha asegurado que se habilitarán ayudas para sufragar parte de sus costes técnicos y topográficos.

A estas actuaciones ha sumado una dotación extraordinaria de 6,64 millones de euros para licitar "de forma inmediata" quince obras de caminos, infraestructuras agrarias, depósitos de agua y balsas ganaderas y ha asegurado que también reforzar a los 44 Grupos de Acción Local mediante costes simplificados "para que sus equipos dediquen menos tiempo a justificar expedientes y más a acompañar inversiones y proyectos empresariales".

En su alocución inicial durante casi dos horas, Pino ha hecho hincapié en la importancia de la integración en una única consejería de las competencias de agricultura, ganadería, desarrollo rural y política ambiental para poner fin "a la confrontación artificial" entre la actividad productiva y la conservación del medio natural. "El medio natural debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de abstracciones ideológicas limitantes", ha defendido al respecto.

En total, ha asumido 15 compromisos de legislatura con un "enfoque integrador" que, según ha aseverado, permitirán afrontar los "complejos desafíos" del mandato "desde una perspectiva mucho más amplia, eficaz, cercana al terreno y plenamente orientada a la defensa del interés general de Castilla y León" y fuera "de la frialdad o la distancia de los despachos de la Consejería en Valladolid".

"Iniciamos una nueva etapa sin complejos ideológicos y con las ideas muy claras, frente a la resignación pasiva de quienes contemplan el medio rural como un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado sometido a agendas globales distantes y perjudiciales para nuestra economía, este Gobierno autonómico concibe el campo de Castilla y León como una tierra de futuro, de vanguardia tecnológica, de prosperidad económica, de libertad productiva y de profundo orgullo cultural", ha concluido su primera intervención.