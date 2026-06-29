Agricultura dará prioridad a los proyectos productivos de los GAL que generen empleo y riqueza en el medio rural

Pino en la primera reunión con los representantes de las redes de desarrollo rural de Castilla y León Princal, Rural Red y Huebra - JCYL

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asegurado este lunes que dará prioridad a los proyectos productivos de los grupos de acción local (GAL) que generen empleo y riqueza en el medio rural y ha reconocido el "papel fundamental" que desempeñan estas entidades como agentes dinamizadores del desarrollo de las zonas rurales.

Este es uno de los mensajes que ha trasladado el nuevo consejero en una primera reunión con los representantes de las redes de desarrollo rural de Castilla y León Princal, Rural Red y Huebra para sentar las bases de la colaboración de la Consejería con estos grupos en la legislatura.

Según ha informado la Consejería de Agricultura, en el encuentro han analizado el planteamiento de la iniciativa de desarrollo rural en el Marco Plurianual 2028-2034. Pino se ha comprometido a luchar por mantener esta iniciativa para que no se pierdan los fondos asignados, "al ser una herramienta fundamental para el desarrollo rural y el emprendimiento y conseguir recuperar población en el medio rural".

Además, ha remarcado la "particularidad" de esta medida, que cuenta con la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Joaquín Antonio Pino ha destacado el trabajo de los 44 grupos de acción local que desarrollan su actividad en el territorio de Castilla y León y ha reconocido su aportación como agentes fundamentales por la cercanía y la adaptabilidad de los proyectos a cada uno de los territorios que configuran la Comunidad.

Por su parte, los representantes de los Grupos de Acción Local han trasladado a Pino el "momento crucial" en el que se encuentran las iniciativas de desarrollo rural y la importancia de mantenerlas y defenderlas, "porque son una herramienta de futuro del medio rural como ya se ha demostrado en el periodo anterior".

También han facilitado al consejero la 'Declaración de Jerez', un manifiesto de los más de 250 Grupos de Acción Local de España en el que se reclama a la Unión Europea la consolidación de los recursos asignados a los LEADER y el refuerzo de su capacidad de gestión.

Asimismo, han remarcado la importancia de la simplificación de los procesos administrativos para facilitar la puesta en marcha de los proyectos y han solicitado a la Junta una homogeneidad de criterios para todas las provincias. A esto han añadido la necesidad de apoyar iniciativas que llevan aparejadas acceso a la vivienda, movilidad y empleo por ser unos servicios "fundamentales para que las actividades tengan éxito".

Por último, han destacado la necesidad de seguir apoyando e impulsando la 'Red PAME', programa de la Junta de Castilla y León que ofrece asesoramiento, formación y acompañamiento gratuito a mujeres en el medio rural.

La Consejería ha informado de que otro de los ejes abordados durante el encuentro ha sido el impulso de medidas que incrementen el atractivo de los pueblos para la juventud, refuercen los servicios públicos, amplíen las oportunidades laborales y de emprendimiento "y pongan en valor la elevada calidad de vida que ofrece el medio rural".

Pino ha incidido en la importancia de continuar promoviendo modelos innovadores de inversiones productivas que permitan afrontar los nuevos desafíos sociales, económicos y medioambientales, "reforzando la colaboración entre la Junta de Castilla y León y los Grupos de Acción Local para seguir construyendo juntos un medio rural más dinámico, competitivo y con mayores oportunidades de futuro".