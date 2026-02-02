Agrovid y SIEB cierran con casi 5.000 visitantes que las ratifican como punto de encuentro para viticultores

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Agrovid y Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas (SIEB) han recibido en la Feria de Valladolid 4.723 visitantes, un 5 por ciento más que en 2024, y con unos perfiles profesionales que han ratificado el papel de ambas ferias como punto de encuentro y negocio para vitivinicultores.

"En la valoración de Agrovid y SIEB 2026 tenemos que diferenciar entre las dos primeras jornadas y el último día, el jueves 29, cuando se celebró una masiva protesta de las organizaciones agrarias contra el acuerdo con Mercosur y, lógicamente, la afluencia de visitantes se redujo de manera notable", ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, quien considera que los certámenes han "recuperado" su lugar en el calendario de Feria y en la agenda de los profesionales de la vitivinicultura.

En este sentido, ha recordado que han participado más de 130 empresas de cuatro países en una exposición de 8.000 metros cuadrados, con miles de visitantes, la celebración de más de doce mesas redondas con participación de especialistas en temáticas como protección de suelos, características de las variedades minoritarias en viñedo, experiencias de éxito en climas diferentes, tendencias en los vinos del futuro o el panorama que se dibujará con la nueva normativa europea.

"En definitiva, han sido jornadas de una gran actividad desde el punto de vista comercial y divulgativo", ha afirmado el director de la Feria.

La presentación de novedades y el análisis de los retos de futuro del sector han sido las líneas maestras de Agrovid y SIEB, con participación de empresas de España, Portugal, Italia y Bélgica y visitantes de toda la geografía peninsular.

La Feria, en un comunicado recogido por Europa Press, ha apuntado que un informe de la Interprofesional del Vino de España cifra en 22.350 millones de euros el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector vitivinícola, que representa una aportación al PIB nacional del 1,6 por ciento y ha recordado que España sigue siendo el país con mayor superficie de viñedo -con una media de 924.000 hectáreas en el periodo 2109-24- y copa el 13 por ciento del viñedo mundial, con más de 386.000 puestos de trabajo en torno al sector.

PRÓXIMOS EVENTOS

TRas Agrovid y SIEB, las dos próximas convocatorias feriales en este espacio vallisoletano abordan actividades tan dispares como los animales de compañía y el enoturismo.

Los días 21 y 22 de febrero se celebrará una nueva edición de Fimascota, una feria en la que las exposiciones y concursos internacionales caninos y felinos, talleres y exhibiciones reúnen a miles de visitantes.

Por otro lado, los días 3 y 4 de marzo será el turno de FINE, la Feria Internacional de Enoturismo, un encuentro profesional al que asistirán bodegas, hoteles, rutas y touroperadores especializados en este segmento procedentes de Europa, Asia y América.

Respecto a las actividades programadas en el Centro de Congresos para las próximas semanas, destaca la décima edición de AviForum Puesta, el encuentro técnico y profesional de referencia para el sector de la avicultura de puesta en España y Portugal que se celebrará los días 25 y 26 de febrero.

Además, acogerá sendas actuaciones musicales, el violín flamenco de Paco Montalvo y la gira Supernoventeros de Kiss FM y el Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto en Sala.