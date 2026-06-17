Aguas de Burgos culmina el despliegue de 18.000 contadores inteligentes y mejora el control de la red en tiempo real

Red de abastecimiento de agua. - AYUNTAMIENTO

BURGOS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Burgos ha finalizado los trabajos de implantación de contadores inteligentes incluidos, una actuación que ha permitido instalar un total de 18.000 equipos de telelectura en distintos puntos de la ciudad "y avanzar en la digitalización del ciclo integral del agua".

La actuación ha sido financiada a través de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, señala el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, iniciado en octubre de 2024 y concluido durante el primer semestre de 2026, ha priorizado la instalación de contadores inteligentes en barrios periféricos y zonas industriales de Burgos, además de extenderse posteriormente a instalaciones municipales, parques, jardines y fuentes ornamentales.

La implantación de estos dispositivos se apoya en una infraestructura de comunicaciones específica desarrollada por Aguas de Burgos. Para ello, la entidad ha desplegado una red propia formada por más de veinte antenas distribuidas por todo el municipio.

Según explica el responsable del proyecto, José Alberto Ronda, la red de telelectura "permite disponer de información continua sobre los consumos, detectar posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier problema que pueda surgir en la red".

A diferencia de los sistemas tradicionales, que requieren la lectura manual de los contadores, la nueva plataforma tecnológica recibe automáticamente la información de consumo y la procesa de forma continua. Esto permite disponer de lecturas más precisas, eliminar estimaciones y reducir la posibilidad de errores asociados a la lectura manual. Además, facilita el acceso a datos incluso en aquellos contadores ubicados en lugares de difícil acceso, según afirma el comunicado.

La información recogida por los nuevos contadores permite también identificar fugas, consumos anómalos, posibles fraudes o averías en los propios equipos de medición, proporcionando a Aguas de Burgos una visión mucho más completa del comportamiento de la red. Gracias a ello, resulta posible anticipar incidencias, optimizar la operación diaria y reducir las pérdidas de agua.

En el ámbito industrial, la telelectura aporta además ventajas específicas para las empresas, que pueden disponer de información más precisa sobre sus consumos, detectar posibles anomalías con mayor rapidez y mejorar la planificación y control de sus recursos hídricos.