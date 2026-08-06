Aguas de Burgos implanta una plataforma digital para detectar posibles fugas y reducir las pérdidas

BURGOS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Aguas de Burgos ha implantado una nueva plataforma digital que permite supervisar de forma continua el comportamiento de la red y detectar de manera temprana posibles fugas o incidencias, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua, uno de los grandes retos del servicio.

Segú ha explicado la directora técnica de Aguas de Burgos, Mirian Fernández, la plataforma permite conocer "mucho mejor" el funcionamiento de la red y disponer de información continua para "detectar anomalías con mayor rapidez y mejorar la toma de decisiones".

La actuación se enmarca en el proyecto de Digitalización del Ciclo Integral del Agua que Aguas de Burgos desarrolla a través de los programas Digitaguabur y +WeBur, financiados con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, y supone un nuevo avance en la gestión inteligente de las infraestructuras hidráulicas.

El Real Decreto 3/2023 establece la obligación de realizar un control más exhaustivo de las pérdidas de agua y de calcular indicadores de eficiencia de las redes de abastecimiento.

Para ello, la nueva plataforma reúne automáticamente la información procedente de caudalímetros, sensores, telelectura, el Sistema de Información Geográfica (GIS) y otros sistemas de control, y permite elaborar los tres balances hídricos del ciclo urbano del agua: el de agua bruta, el de agua tratada y el de agua registrada.

Este análisis ofrece una "visión completa" del recorrido del agua desde su captación hasta el consumo, con lo que facilita la identificación de pérdidas y la evaluación del rendimiento de cada fase del sistema. Además de facilitar el cumplimiento de la normativa, la plataforma mejora la capacidad de anticipación de Aguas de Burgos.

Con el análisis continuo de los datos, el sistema identifica desviaciones respecto al comportamiento habitual de la red y genera avisos automáticos cuando detecta posibles anomalías, lo que permite a los técnicos comprobar si se trata de una fuga, una avería o cualquier otra incidencia que requiera intervención.