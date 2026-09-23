Aguas de Burgos pone en marcha el portal 'Grandes Consumidores' que facilita acceso e información a empresas e industria

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Burgos ha puesto en funcionamiento un nuevo Portal de Grandes Consumidores e Industria, una herramienta digital diseñada para facilitar la relación con las empresas y grandes usuarios del servicio de agua, mejorar el acceso a la información y simplificar la gestión de trámites de forma telemática.

La nueva plataforma forma parte de las actuaciones desarrolladas dentro del proyecto '+WeBur', financiado con fondos europeos NextGenerationEU y se puede consultar en la nueva web de Aguas de Burgos: www.aguasdeburgos.es.

El portal está dirigido principalmente a industrias y grandes consumidores de agua de la ciudad, y se proporcionan servicios específicos adaptados a sus necesidades. Entre sus principales funcionalidades se encuentra el acceso a la información de consumo procedente de los contadores inteligentes instalados dentro del proyecto de telelectura, además de que permite consultar datos actualizados y disponer de una visión más precisa de la evolución de los consumos.

Además de la consulta de consumos, los usuarios pueden configurar alertas asociadas a sus contadores inteligentes para detectar posibles fugas o consumos anómalos, facilitando una respuesta temprana ante incidencias y contribuyendo a una gestión más eficiente del recurso hídrico. Esta información permite a las empresas mejorar el control de sus instalaciones y optimizar el uso del agua en sus procesos productivos.

La plataforma incorpora también funcionalidades específicas para las industrias como la gestión de la autorización de vertido. A través del portal será posible consultar documentación, acceder a los resultados de analíticas e inspecciones, así como gestionar de forma más ágil la renovación de autorizaciones, eliminando trámites en papel y reduciendo tiempos de gestión.

El nuevo Portal de Grandes Consumidores e Industria complementa otros servicios digitales también disponibles, como la Oficina Virtual de Aguas de Burgos, y ha sido diseñado con una estructura modular que permitirá incorporar nuevas funcionalidades en el futuro, ampliando progresivamente los servicios ofrecidos a empresas y usuarios profesionales.