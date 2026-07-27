Aguilafuente (Segovia) recrea el Sínodo de 1472 y el primer libro impreso en España con seis obras teatrales

El concejal Samuel Aragón; la diputada Pilar Martín; el presidente de 'El Sinodal', Tomás Conde, y los directores artísticos David Herrero y Clara Gomara. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Aguilafuente (Segovia) y la Asociación Sinodal de Aguilafuente han presentado los actos de la vigésimo cuarta edición del 'Sinodal', que recrea el Sínodo celebrado allí en 1472 y la impresión del primer libro en España, con seis obras teatrales escritas para el evento histórico y elegidas para la ocasión por los vecinos de la localidad.

Este lunes se ha presentado la edición de 'El Sinodal' 2026, que rememora cada año el Sínodo (reunión de obispos y cargos eclesiásticos, para debatir asuntos de la Iglesia) celebrado en el municipio en 1472, origen del primer libro impreso en España, pues el convocante del sínodo, el obispo de Segovia Juan Arias Dávila, encargó al impresor Juan Párix, recién llegado a la ciudad de Segovia, la impresión de las actas del Sínodo, usando para ello el nuevo artilugio que había traído Párix de Alemania, la imprenta.

La presentación ha contado con el apoyo de la Diputación de Segovia, a través de la diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, quien ha estado acompañada por el presidente de la Asociación, Tomás Conde; el concejal de Cultura de Aguilafuente, Samuel Aragón, y los directores artísticos de las obras de 'El Sinodal', Clara Gomara y Daniel Herrero.

La diputada Pilar Martín ha destacado el papel del acontecimiento en la difusión de un episodio histórico que "permitió democratizar la cultura gracias a la llegada de la imprenta".

Martín ha subrayado que la Diputación de Segovia mantiene su respaldo a esta iniciativa desde su primera edición, hace 24 años, y ha agradecido la implicación de la Junta de Castilla y León, que este año ha instituido un premio propio vinculado al Sinodal, así como la colaboración del Ayuntamiento de Segovia.

Por parte del Ayuntamiento de Aguilafuente, Samuel Aragón ha señalado que el respaldo institucional constante explica que la iniciativa continúe adelante 24 años después de su primera edición. El concejal ha insistido en que el proyecto no sería posible "sin la implicación de la asociación organizadora y de los vecinos del municipio", a quienes ha trasladado su agradecimiento.

El presidente de la Asociación Sinodal de Aguilafuente, Tomás Conde, ha recordado que el Sínodo convocado por el obispo Juan Arias Dávila tuvo lugar en la iglesia de Aguilafuente en 1472, "20 años antes del descubrimiento de América".

PRIMER LIBRO

Las actas de aquella reunión eclesiástica fueron recogidas por el impresor Juan Párix, quien las imprimió en Segovia, en la calle Velarde, "en el que se considera el primer libro impreso en España".

Conde ha comparado este hito con el descubrimiento de la penicilina por parte del doctor Alexander Fleming, al considerar que, igual que ocurrió con el fármaco, "lo relevante es el efecto transformador del invento, sin que ello reste mérito a quienes lo hicieron posible". El responsable de la asociación ha agradecido el apoyo recibido durante más de dos décadas y ha invitado a la ciudadanía a acercarse a Aguilafuente durante la celebración.

La dirección artística del festival ha recaído este año en Daniel Herrero y Clara Gomara, que han tomado el relevo de Miguel Gómez, como autor de las obras, y Miguel Nieto como director, tras dos décadas al frente del proyecto.

Herrero ha definido El Sinodal como una "celebración de la historia y la identidad del municipio", y ha afirmado que su objetivo como nuevos directores es "reforzar la calidad artística, cuidar el rigor histórico y potenciar la participación vecinal", ya que el elenco está formado prácticamente en su totalidad por residentes de Aguilafuente. El director ha subrayado además el papel del festival como "motor de turismo cultural", al atraer cada año a numerosos visitantes interesados en el patrimonio, el museo y la iglesia del municipio.

Por su parte, Clara Gomara ha explicado que, de las 24 obras que integran el repertorio del festival, este año se han seleccionado seis para su representación: 'El Obispo y el Impresor', 'El Romance del Sinodal', 'Las Fabetinas', 'El Impresor Clandestino', 'El Pañuelo' y 'El Paseo de Fray Antón'. La directora ha detallado que la selección se realiza escuchando previamente las preferencias del público, y ha precisado que las piezas abordan, con registros desde el drama íntimo a la comedia, el impacto que tuvo la llegada de la imprenta en la vida cotidiana del pueblo, así como las diferencias sociales de la época.

El programa de actividades se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto e incluirá, además de las representaciones teatrales, danzas medievales, propuestas dirigidas al público infantil, comidas populares, conciertos y desfiles. Con esta edición, Aguilafuente rememora 554 años desde el Sínodo de 1472 y mira ya hacia 2027, cuando el festival cumplirá su vigesimoquinta edición, sus bodas de plata.