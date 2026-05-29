Aina Calvo ensalza la entrega de la XL promoción de Escuela de Ávila por su apoyo en DANA: "Ya actuasteis como policías"

ÁVILA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha ensalzado el "compromiso y la entrega" demostrada por los 2.672 integrantes de la XL promoción de la Escuela de Ávila antes de culminar su formación, especialmente durante su despliegue en el "infierno de lodo y desesperación" provocado por la DANA.

"Os llenasteis de barro para ayudar a abrir paso", ha recordado Calvo el acto de jura del cargo de los agentes hoy en Ávila, para destacar que en aquel escenario los integrantes de la promoción fueron "testigos directos de la importancia de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y las instituciones". "Erais alumnos y alumnas, pero allí vuestra vocación, vuestro compromiso y vuestra entrega ya os hizo actuar como policías; toda nuestra admiración", ha enfatizado.

Calvo, que ha calificado de "honor" acompañar a los nuevos funcionarios en el inicio de su trayectoria de carrera, ha estado acompañada en el acto por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, entre otras personalidades.

Durante su intervención, la secretaria de Estado ha subrayado que la jura culmina una formación "exigente" orientada a ejercer con "responsabilidad y vocación" de servicio una profesión "esencial para la sociedad".

Asimismo, tras trasladar su felicitación a los familiares y seres queridos de los nuevos agentes por su "apoyo incondicional", la responsable de Seguridad ha recordado que desde este momento los profesionales asumen el compromiso formal de "proteger los derechos y libertades" de la ciudadanía y garantizar la "seguridad del país", situando el servicio a las personas como su "misión y razón de ser".

En este sentido, ha señalado que su labor será "decisiva" frente a amenazas complejas como el crimen organizado, el terrorismo, la violencia de género, los delitos de odio y la ciberdelincuencia. Según ha explicado Calvo, esta presencia constante en situaciones de dificultad y el buen hacer ante los desafíos explican que la Policía Nacional sea "una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española".

Finalmente, la secretaria de Estado ha incidido en que la ciudadanía es "plenamente consciente" de que los agentes pueden llegar a poner en riesgo sus vidas para proteger a los demás, motivo por el cual ha asegurado que desde el Gobierno "no habrá descanso" en proteger la de los policías.

Tras instarles a mantener un firme compromiso con valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación y la dignidad humana en estos "tiempos complejos", Calvo ha cerrado el protocolo solicitando los honores correspondientes para dar paso a los tradicionales gritos de 'Viva España', 'Viva el rey' y 'Viva la Policía Nacional'.

Por su parte, el director de la Escuela, el comisario principal Carlos Antonio Vázquez, ha impartido su última lección a los agentes para recordarles que habían superado "un exigente proceso de selección, entre miles de aspirantes, un curso académico de alta exigencia, unos módulos de formación práctica en puestos de trabajo" en los que los nuevos policías han servido "codo con codo con los profesionales".

Vázquez Ara ha expresado que esta nueva promoción se incorpora "a comisarías y unidades de toda España para reforzar el servicio policial en toda su extensión, de la delincuencia urbana a la investigación especializada a la atención al ciudadano", abarcando desde el control de fronteras hasta la cooperación policial internacional.

En su intervención, Vázquez Ara ha insistido en que "los valores y principios básicos" que se han transmitido en la academia son "servicio, dignidad, entrega y lealtad", para subrayar que "el servicio a España y a los conciudadanos es la razón de ser de la Policía Nacional e integra el ADN de todos los policías nacionales".

El director ha enfatizado que los nuevos agentes deben seguir "escrupulosamente" el código ético y los "principios básicos" de actuación que guían la acción policial. "La actitud de servicio debe ser vuestra permanente guía en el ejercicio de las funciones policiales que se os encomienden. La disciplina, el respeto y consideración con vuestros superiores y con los ciudadanos, la lealtad, el compañerismo, la capacidad de sacrificio y la disponibilidad para el servicio" configuran "junto al estricto cumplimiento de las leyes, lo que debe ser vuestro comportamiento como policías nacionales", ha abundado.

Finalmente, Vázquez Ara ha destacado el trabajo realizado por los nuevos agentes en Valencia, para incidir en que su trabajo "en esas difíciles circunstancias fue sobresaliente", algo que, ha augurado, marcará el resto de su carrera.