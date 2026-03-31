Archivo - Imagen de archivo de Ainhoa Arteta durante el ensayo general de la ópera 'La vida breve' de Manuel de Falla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ZAMORA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La soprano Ainhoa Arteta cantará el Ave María en la salida de la procesión de la Soledad, en Zamora, según han confirmado fuentes de la cofradía a Europa Press.

La artista actuará el Sábado Santo acompañada por el barítono local Luis Santana, y lo hará en las inmediaciones de San Juan, la iglesia de la que partirá ese día la penúltima procesión de la Semana Santa en la ciudad, una fiesta religiosa declarada de Interés Turístico Internacional.

Desde las redes sociales de la Junta pro Semana Santa de Zamora han destacado la actuación prevista como "un momento único en la noche del Sábado Santo que promete quedar para la historia" de la Pasión en Zamora. Conviene recordar que el desfile procesional acompaña, además, a una de las imágenes icónicas de la Semana Santa en la ciudad: la Soledad de Ramón Álvarez.

La previsión es que la artista actúe al inicio, 20.00 horas, y que esté presente también en el interior de la iglesia para la llegada de la imagen titular de la cofradía a San Juan, donde también retornará una vez concluya esta procesión cuyo inicio está previsto a las ocho de la tarde.

La procesión de la Soledad cumple 80 años en este 2026, tras estrenarse como parte de la hermandad de Jesús Nazareno en 1946. En la actualidad, la cofradía al completo está integrada por más de 12.000 hermanos (cofrades y damas), por lo que constituye la mayor asociación de Castilla y León y una de las cofradías más numerosas de España.

Ahora bien, el Sábado Santo tan solo desfilan las damas con capa negra de lienzo, caperuz romo, medalla y vela con tulipa en las manos.