Ainhoa Arteta emociona con el Ave María de Gounod en el Sábado Santo de Zamora

Ainhoa Arteta, junto a los responsables de la cofradía, en un acto celebrado esta Semana Santa en la ciudad de Zamora. - COFRADÍA JESÚS NAZARENO VULGO CONGREGACIÓN

ZAMORA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La soprano Ainhoa Arteta ha emocionado este Sábado Santo al público congregado en la Plaza Mayor de Zamora y sus aledaños para escuchar el canto del Ave María de Gounod interpretado por la artista vasca. Arteta ha actuado al inicio de la procesión de La Soledad, ante la imagen de la Virgen homónima, una de las que más devoción genera en esta ciudad cuya Semana Santa tiene la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Arteta, que ha estado en varios de los actos organizados estos días por la cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación, en la que se integra el desfile procesional de este sábado, ha actuado después de Luis Santana, el barítono zamorano que ha interpretado también el Ave María, pero en su caso con la versión de Caccini.

Los dos artistas han interpretado las piezas con el acompañamiento al piano de Víctor Carbajo y con la plataforma donde se ubica la estatua del Merlú representativo de la cofradía como escenario para resultar visibles para el público y para situarse frente a la Virgen de la Soledad, una obra del imaginero local Ramón Álvarez, que desfiló por primera vez en la Semana Santa de Zamora en 1886, hace 140 años.

Durante la interpretación de Santana, Arteta se ha mostrado visiblemente emocionada, hasta el punto de rondar el llanto, aunque posteriormente ha conseguido serenarse para una pieza que ha provocado el aplauso del público. La soprano ha reaccionado con una señal hacia la Virgen para dar a entender que era la imagen la que merecía el reconocimiento de la gente.

A continuación, el desfile ha salido a las calles de Zamora para completar un recorrido circular con retorno al templo de salida, San Juan Bautista, ubicado al pie de la Plaza Mayor de la ciudad.