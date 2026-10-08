El Albéitar (León) reúne el universo visual de dos festivales y ahonda en la figura humana y el diseño pop y underground

Una de las exposciones de la nueva temporada del Ateneo El Albéitar de la Universidad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León (ULE) ha iniciado una nueva temporada expositiva con tres propuestas que reúnen en sus salas el universo visual de dos festivales leoneses, el diseño pop y underground de tres creadores europeos y las distintas formas de entender el dibujo de la figura humana.

El objetivo de estas propuestas se centra en acercar a la sociedad distintas formas de mirar, crear y relacionarse con el arte e incorpora como novedad la renovación integral de la iluminación de todos los espacios expositivos para mejorar la experiencia de los visitantes.

Así lo ha señalado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado la apuesta de la Institución académica por la cultura y por reforzar el papel del Ateneo Cultural como un espacio abierto a la creación y al encuentro con la sociedad, que en la última temporada reunió a más de 3.500 visitantes.

"El Ateneo ha demostrado su capacidad para atraer hasta León exposiciones y proyectos de relevancia nacional e internacional y para acercarlos a la ciudadanía desde la Universidad, convirtiéndose en un referente en la red cultural de la provincia", ha destacado y ha hecho una mención especial a la muestra 'Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos', del artista francés Stéphane Levallois, que superó las 1.700 visitas.

La nueva temporada, según ha sostenido el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega, consolida la evolución de la programación expositiva del Ateneo, con una mayor permanencia de las muestras y el refuerzo de las actividades de mediación como visitas guiadas y talleres, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

MÚSICA, LA IMAGEN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA

La propuesta 'Festivales con Arte' reúne las creaciones vinculadas a León Jam y Fiestizaje, dos festivales de la provincia que han convertido la música, la imagen y la creación artística en parte de su identidad. La muestra acerca al público fotografías, cartelería y otras piezas surgidas en torno a estos encuentros y traslada a las salas del Ateneo el espíritu de la calle y de los circuitos alternativos, con una programación paralela que incluye muralismo, música en directo, talleres y proyecciones.

Laura García y Raquel Moledo, representantes de la Asociación Bumtaka y León Jam respectivamente, han reivindicado el carácter autogestionado y colectivo de estos proyectos y una forma de entender los festivales que "va mucho más allá de la música", en la que la creación artística forma parte de su propia identidad.

ESTÉTICA SIXTIES, PSICODELIA Y VANGUARDIA POP

La segunda iniciativa, 'Retro Spective! Una mirada triple al diseño Pop', ofrece un recorrido por el trabajo de Cyril Jean, Fabio Conti y Pablo de la Cruz, tres creadores vinculados al diseño gráfico y a la cultura visual underground europea. La exposición, organizada por la Asociación Cultural León Ciudad Púrpura con la colaboración de Ye-Yé Gijón, reúne portadas de discos, carteles y otras piezas que recorren la estética sixties, la psicodelia y la vanguardia pop en un diálogo entre música, moda y diseño que ofrece, según su presidenta, Eva López, "una mirada triple al diseño Pop".

La última propuesta, 'Dibujos desde el natural', de la Asociación Diart Taller Dibujo al Natural, agrupa el trabajo desarrollado durante más de dos décadas por este colectivo vinculado a la Universidad de León a través de los cursos de Extensión Universitaria. La muestra parte del dibujo de la figura humana para explorar nuevas formas de creación mediante la pintura, el collage y otros recursos gráficos. "El dibujo del natural es el punto de partida, pero cada uno lo lleva a su terreno", ha explicado su responsable, Miguel Ángel Morán.

Las tres exposiciones se podrán visitar hasta el próximo 11 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas en el Ateneo Cultural El Albéitar.