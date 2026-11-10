El Albéitar de la ULE acoge la muestra 'Ciencia en viñetas', una mirada a la divulgación científica a través del cómic

Indira Álvarez Fernández, autora de la exposición 'Ciencia en viñetas', en la inauguración de la muestra en El Albéitar de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León (ULE) acoge hasta el próximo 11 de diciembre la exposición 'Ciencia en viñetas', de la bióloga Indira Álvarez Fernández, impulsora del proyecto de divulgación ComiCiencia, que propone una forma diferente de acercarse al conocimiento científico a través del cómic.

La muestra reúne 15 pósteres con un total de 25 cómics y viñetas sobre distintas disciplinas, especialmente del ámbito de la biomedicina, para abordar cuestiones como la función de los glóbulos rojos, la resistencia a los antibióticos, el funcionamiento del cerebro, la terapia CAR-T, los efectos del cambio de hora en el organismo o los anillos planetarios. También incorpora contenidos de carácter social, como el papel de la mujer en la ciencia y la visibilización de enfermedades poco conocidas.

La iniciativa, organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Investigación de la ULE, parte de la experiencia de la autora en ComiCiencia, un proyecto personal desde el que explora las posibilidades de las historias ilustradas para explicar conceptos científicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Según ha señalado Álvarez, el cómic ofrece lenguaje visual y eso ayuda a entender mucho mejor los conceptos. "Al final, es innegable que la ciencia sí que está llena de conceptos que son abstractos, cosas invisibles, conceptos complejos, que si queremos explicarlos solamente con palabras va a ser muy difícil de entenderlos, pero si los dibujamos, si los representamos gráficamente, la cosa se vuelve mucho más sencilla", ha apuntado.

La exposición se podrá ver hasta el próximo 11 de diciembre y está dirigida a todo tipo de público, independientemente de su edad o formación. Como ha señalad la propia autora, no es necesario ser experto en ciencia ni fanático del cómic para disfrutar de la muestra, sólo tener curiosidad y ganas de aprender.

Indira Álvarez Fernández es licenciada en Biología por la Universidad de León, especialista en Bioquímica Clínica y doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oviedo. Durante su etapa como investigadora descubrió su pasión por contar la ciencia fuera del laboratorio, lo que le llevó a colaborar en un blog de divulgación científica en el que comenzó a ilustrar sus propias entradas con viñetas aisladas hasta que los cómics se convirtieron en los protagonistas de su actividad.

Actualmente trabaja como técnica de laboratorio en la Universidad de León y desarrolla su proyecto personal ComiCiencia, desde el que trata de acercar la ciencia al público mediante el cómic.