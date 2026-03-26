Alberola López apuesta por integrar la IA y por un Consejo de Estudiantes para impulsar el sentimiento de orgullo en UVA

Carlos Alberola López, junto a parte de su equipo en la rueda de prensa de esta mañana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carlos Alberola López ha apostado por integrar herramientas de Inteligencia Artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje y también en los administrativos para ganar en "eficiencia" dentro de la Universidad de Valladolid (UVA), al tiempo que ha defendido la creación de un Consejo de Estudiantes como órgano de "interlocución" entre alumnado y dirección para impulsar "el sentimiento de orgullo" de pertenecer a la institución.

Bajo el lema 'Contigos somos +', el candidato a rector ha presentado esta mañana a su equipo, "todavía por definir", y sus líneas programáticas. "Creo que es el momento oportuno de hacerlo, poseo la experiencia docente, investigadora y de gestión suficientes para ello", ha considerado.

Sobre el último de los aspectos, el de la gestión, Alberola López ha recordado que ya fue vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado durante el mandato de Evaristo Abril donde tuvo que hacer frente a un cambio en la ley universitaria, además de desempeñar otros cargos como director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática y director de la Escuela.

"En el artículo 87 de los nuevos estatutos de la universidad que se han publicado recientemente, para ocupar el cargo de rector se exigen unos mínimos tanto en la docencia, en la investigación como en la gestión y por lo que a mí respecta estoy en situación de acreditar el doble de los méritos que se exigen para poder ocupar este puesto. Por eso yo creo que tengo humildemente experiencia suficiente para él", ha defendido.

También ha avalado la "dilatada experiencia y el gran compromiso con la institución" de su equipo que cristaliza en un programa con medidas que serán "consensuadas" con la comunidad educativa para que ésta las sientan "suyas". "Tenemos por primera vez un mandato de seis años, no renovable, en el cual podemos pensar en profundas transformaciones de nuestra universidad. Pero estas transformaciones por supuesto deben ser el resultado del proceso participativo en el que la comunidad se vea reflejada", ha abundado.

En este contexto, ha apostado por mejorar el "sentido de pertenencia" y que evolucione hacia "orgullo de pertenencia". "Para ello proponemos mejorar la comunicación en la universidad, tanto interna como en el exterior", ha detallado.

También ha reivindicado una mayor eficiencia, que vendrá de la mano de "simplificar, sistematizar y automatizar" procesos administrativos de la mano de herramientas de "Inteligencia Artificial" que, a su juicio, deben jugar "un papel clave" en los próximos seis años.

"Tenemos que conseguir que la Inteligencia Artificial forme parte también de los procesos de enseñanza-aprendizaje y logremos un uso ético", ha añadido para referirse también a la necesidad de "armonizar" las condiciones laborales del personal de la institución académica al resto de universidades del país.

Por último, ha hecho referencia también a la importancia de hacer partícipes de la universidad a los estudiantes. "El Consejo de Estudiantes es una prioridad de nuestro proyecto como órgano de interlocución entre estudiantado y órganos de gobierno y será una pieza clave como dinamizador de la vida estudiantil para la creación del sentimiento de pertenencia y orgullo del que ya hemos hablado", ha subrayado.

Alberola López, que consideraría un "honor" llevar el "timón" de la UVA los próximos seis años, ha asegurado que se presenta en un momento de "madurez" y en el "nivel más alto" dentro de los peldaños de investigación y docencia, al tiempo que se ha mostrado defensor de la "igualdad de oportunidades" para rechazar verse en inferioridad de condiciones por el hecho de enfrentarse a otras dos candidaturas lideradas por mujeres que están intentado alcanzar el Rectorado por primera vez en la historia de la institución académica.