'Álbum de Soria' será el primer archivo del Centro Nacional de Fotografía a través de imágenes de los sorianos

De izquierda a derecha, Gloria Gonzalo, Pedro Vicente-Mull, Mónica Carabias y Carlos Martínez presentan el archivo fotográfico 'Álbum de Soria'. - EUROPA PRESS

SORIA, 7 ABR (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Álbum de Soria' se convertirá en el primer archivo fotográfico del futuro Centro Nacional de Fotografía (CNF) y en el mismo se reunirá la memoria de los sorianos a través de las imágenes personales.

El objetivo es abrir el futuro CNF a la sociedad, por lo que todo aquel puede participar en este archivo colectivo con la aportación de imágenes que tengan algún significado para el que las entrega.

Las imágenes pueden entregarse a partir del viernes 10 de abril en el Centro Cultural Gaya Nuño (plaza de las Mujeres), donde se escanearán y se devolverán a los autores, sin restricción de época ni de calidad, con la única condición de que tengan un significado para las personas que las depositan.

La presentación será este jueves con un video mapping en la fachada del Banco de España, futuro Centro, con las primeras 200 imágenes cedidas por 40 personas que ya forman parte de este 'Álbum de Soria'.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez; la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo; la directora del Centro Nacional de Fotografía, Mónica Carabias; y el coordinador del proyecto y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Pedro Vicente-Mull, han presentado este proyecto que nace sin "fecha de caducidad" y sin "límite", ya que las fotografías serán en formato digital.

Las imágenes se almacenarán en al primer archivo fotográfico en una página web y formarán parte de distintas iniciativas del Centro Nacional de Fotografía, con un papel importante con la apertura del espacio, todavía sin fecha mientras avanzan las obras.

HISTORIAS PERSONALES

Pedro Vicente-Mull ha señalado que los archivos personales se consideran "fundamentales" para preservar la memoria, ya que "lejos de meros objetos domésticos el álbum constituye un archivo de la vida cotidiana y la transformación de la sociedad y permite conservar el vínculo entre generaciones".

"En Soria, afectada por la despoblación y por la transformación social, el álbum rescata historias olvidadas y conecta el pasado y presente para que tenga sentido en el futuro", ha señalado el coordinador.

Así, se ha referido a esta "historia visual, colectiva y viva en Soria a partir de la memoria y las historias de la ciudad, de historias personales que conforman una historia de Soria".

Vicente-Mull ha puntualizado que el proyecto busca "escribir la historia desde lo personal" y generar "diálogo" entre generaciones. "Y contar a los que viene cómo fuimos, como son y cómo seríamos", ha asegurado el coordinador del proyecto, quien ha incidido en que la participación ciudadana es el "eje central".

Por su parte, el alcalde de Soria ha señalado que se trata de un proyecto que "vincula la memoria y la realidad de la Soria de ayer, de hoy y de mañana" a través de un archivo de la "vida cotidiana y del paisaje de la ciudad y de la provincia" y que genera una conexión del Centro Nacional de Fotografía para que la ciudadanía "entienda que es un proyecto suyo".

"Álbum de Soria es una invitación a abrir las puertas a la ciudad tras ese Banco de España que se conocía por fuera, pero va a poder conocerse por dentro con un archivo de la ciudad de Soria y de su gente", ha señalado Martínez.

APUESTA POR LA CULTURA

El regidor ha puntualizado que se trata de uno de los últimos actos como alcalde de Soria, donde siempre ha defendido la cultura como uno de los pilares de sus políticas.

En este sentido, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha agradecido la apuesta del alcalde por la cultura en Soria y por haber construido ese pilar que ha confiado en seguir manteniendo y "hacerlo cada vez más sólido".

Así, ha incidido en que servirá para "crear alianzas que dotan de sentido y provocan más alcance" gracias a un "primer proyecto que conecta con la filosofía del departamento de Cultura, que no es solo programar y ofrecer cultura, sino generar mirada, participación y crear comunidad a través de ella".

En esta misma línea, Mónica Carabias ha apuntado que es "uno de los proyectos que mejor responde a los principios del Centro Nacional de Fotografía" y ha defendido la descentralización de la cultura con la ubicación en Soria de este CNF.

"Un proyecto de colaboración que nace una convicción profunda y es que la historia también se construye desde lo cercano y los momentos cotidianos y se convierte en memoria colectiva que nos definen como sociedad", ha apuntado la directora del centro.

En este marco, ha señlado que el Centro de Fotografía nace como un espacio público y abierto "llamado a tejer un vínculo directo con la ciudadanía y el territorio que busca consolidarse como un punto de encuentro".

Así, ha subrayado que, "mientras avanzan las obras, el centro comienza a construirse de forma simbólica con aquello que le da sentido, que son las fotografías por lo que las fotos de la ciudadanía serán el primer archivo de una ciudad que le pertenece".