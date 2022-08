El alcalde de Ávila acusa a Mañueco de estar "escondido" y responsabiliza al PP de los fuegos

ÁVILA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila y vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha criticado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por estar "escondido" ante los incendios forestales.

"No viene a dar la cara a la provincia de Ávila, solamente a hacerse la foto. No está explicando lo que está pasando en Castilla y León y en la provincia de Ávila", ha declarado a los periodistas.

"Se están quemando nuestros montes, no queda masa forestal en la provincia de Ávila que no se haya visto afectada por los incendios en los últimos tres años y, evidentemente, Alfonso Fernández Mañueco y el PP tiene una responsabilidad muy importante al frente de la Junta", ha lamentado.

"¿Qué pasa con la comisión de investigación sobre los incendios en las Cortes de Castilla y León?", se ha preguntado Sánchez Cabrera, que ha anunciado que solicitarán una comisión en las Cortes tras el rechazo de la de 2021, cuando "el PP y Vox se negaron".

"El PP tiene que pensar las cosas y lo que está haciendo con Ávila y con Castilla y León. El PP está quemando Castilla y León porque no está haciendo ni cumpliendo con sus obligaciones", ha afirmado.

Sánchez Cabrera ha criticado la política forestal de la Junta, "donde no hay cortafuegos o están sucios, no se trabaja con las cuadrillas todo el año, no hay tareas de prevención...", una situación que ha calificado de "bochornosa y vengonzosa".