El alcalde de Ávila celebra el medio siglo del concurso subasta de raza Avileña, que acoge la ciudad hasta el miércoles

El Alcalde De Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, Ha Felicitado A La Asociación De Criadores De Ganado Vacuno Selecto De Raza Avileña - Negra Ibérica Por Los 50 Años Que Cumple El Concurso Subasta - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha felicitado a la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de raza Avileña - Negra Ibérica por los 50 años que cumple el concurso subasta que se celebrará en la capital abulense hasta el próximo miércoles.

Sánchez Cabrera ha subrayado la calidad de una raza como la avileña-negra ibérica y su papel, a través de la IGP Carne de Ávila, como embajadora de la marca Ávila en todo el mundo.

Con la mejora de la raza que se ha experimentado en este medio siglo, tal como ha destacado el presidente de la asociación, Alonso Álvarez de Toledo, el concurso subasta nacional de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica reúne en el antiguo mercado de ganados de la capital abulense cerca de 150 ejemplares de ganaderías de Castilla y León, Castilla - La Mancha, Madrid y Extremadura y de una raza que aporta variedades como la harda o jarda, bociblanca, y sardina o bardina.

En la jornada del miércoles se celebrará la subasta y se entregarán los premios del concurso en torno a esta raza, que es la de carácter extensivo más extendida en la península, con presencia en once comunidades autónomas.