El alcalde de Ávila destaca el potencial y la posición de la ciudad como destino de turismo de congresos y eventos

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, destaca la posición de la ciudad como destino de turismo MICE, dedicado a los congresos y eventos - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha destacado el potencial y la posición de la ciudad como destino de turismo MICE, dedicado a los congresos y eventos.

El regidor de la capital abulense ha destacado el potencial de la ciudad en este aspecto, no sólo desde el punto de vista geográfico, por su cercanía a Madrid, sino también por el hecho de contar con espacios como el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

El turismo MICE (siglas en inglés de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones --meetings, incentives, conferences, exhibitions--) es, precisamente, el objeto del III Foro Castilla y León MICE que se desarrolla en la capital abulense, organizado por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento.

Con el lema 'Organización y persuasión', este encuentro abordará a lo largo de toda la mañana aspectos como las claves para la organización de un congreso, el futuro del sector, sostenibilidad, planificación o las claves del éxito en estas actividades.

En este marco, el primer edil ha incidido en la importancia de atraer a la ciudad este tipo de eventos que permiten, además, trabajar en la desestacionalización de las pernoctaciones y en la diversificación de la oferta, aspectos en los que el Ayuntamiento ha trabajado en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2025-2029.