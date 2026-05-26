El alcalde Ávila destaca el trabajo de funcionarios del padrón y Policía en el caso de los empadronamientos ficticios

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha puesto en valor el trabajo conjunto de los funcionarios del padrón municipal del Ayuntamiento de Ávila y de agentes de la Policía Nacional que ha permitido la detención de dos personas por supuestos empadronamientos ficticios por los que cobraban entre 200 y 600 euros.

En este sentido, Sánchez Cabrera ha destacado la labor de los empleados públicos que prestan servicio en el padrón municipal, así como su profesionalidad y buen hacer, que ha contribuido a desarrollar una investigación en la que dos personas han sido detenidas por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Asimismo, el alcalde ha agradecido el trabajo de Policía Nacional, especialmente de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras implicados en el esclarecimiento de los hechos.

La investigación se ha saldado con dos personas detenidas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal por realizar empadronamientos ficticios de migrantes a cambio de cantidades de entre 200 y 600 euros. Además se han localizado cuatro viviendas donde había inscritos hasta 27 extranjeros en situación irregular y regular, además de los empadronados reales.

La Policía Nacional ha aclarado que la operación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la localización de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita.