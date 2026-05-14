El alcalde de León destaca el trabajo de los agrónomos de la ULE en la modernización del sector

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), en el acto académico y graduación de los nuevos titulados de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la ULE. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado este jueves el trabajo de los agrónomos en la modernización del sector con motivo de su participación en el acto académico y graduación de los nuevos titulados de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León (ULE), en el marco de sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador.

En el acto, que ha comenzado con una conferencia a cargo de Javier Fernández García, divulgador y creador de Betula Ingeniería, Díez ha puesto en valor la formación de centenares de profesionales que contribuyen a la mejora del sector agrícola y forestal del país, formados en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de León.

Asimismo, ha confiado en que la formación recibida por los nuevos titulados, el buen nombre de la Universidad de León y de la Escuela les permita forjar carreras "brillantes y satisfactorias", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El alcalde ha recordado en su intervención que en el Museo de la FAO figura ya, desde octubre, una reproducción agrícola de San Isidoro que recuerda las tareas y tiempos agrícolas desde el siglo XII. "Muestra, también, de nuestra colaboración con la entidad de Naciones Unidas con la que trabajamos en su proyecto de Ciudades Verdes por distintas iniciativas para la concienciación sobre la sostenibilidad alimentaria y el Sipam, un proyecto de puesta en valor del sistema agrario ganadero de la montaña de León que tiene, por sus características, una importancia esencia", ha puntualizado.

José Antonio Diez ha reconocido la tarea que los ingenieros de León han desarrollado para innovar, reconvertir el sector y hacer de él una referencia. "León es su ciudad y su provincia, inseparables y totalmente imbricadas, y ha sido el proceso de cambio de la producción agrícola y ganadera leonesa lo que ha modificado, en parte, la economía local", ha agregado.

Pese a los cambios, ha continuado, León sigue teniendo en su campo una referencia económica "fundamental" para el avance y el desarrollo, y el sector agroalimentario es "determinante" para dar futuro a la provincia. "Escuelas como esta de Ingeniería Agraria y Forestal son un ejemplo de continuidad y adaptación que deben ser altamente valorados", ha concluido.