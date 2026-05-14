El alcalde de León pide a la RAE que elimine 'castellanoleonés' del diccionario: "No nos sentimos identificados"

El alcalde de León, José Antonio Diez (c), y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado (d), durante la celebración de un pleno extraordinario de la Real Academia Española, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo, a 14 de mayo de 2026. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha pedido este jueves a la Real Academia Española (RAE) que suprima el término 'castellanoleonés' del diccionario porque los leoneses "no se sienten identificados".

El regidor ha hecho esta solicitud al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en el marco del pleno extraordinario de la institución que se ha celebrado en el Consistorio de San Marcelo de León, el cuarto que desarrolla la entidad fuera de su sede en Madrid.

"Hablamos de papones o seises que anhelan que estos términos se incluyan en una próxima edición de su libro de referencia, al mismo tiempo que sueñan que desaparezca el término 'castellanoleonés' con el que no nos sentimos identificados", ha señalado Diez en la sesión en la que se ha informado de que se ha dado el visto bueno inicial para incluir en el diccionario los términos leoneses 'papón', 'bracero' y 'seise'.

El alcalde ha recordado que "costó" lograr la 'y' que "diferencia" a los leoneses en el término 'castellano y leonés', que se recoge en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, por lo que ha insistido en que no se la quiten: "Hagan el favor. De esos leoneses que hablan con orgullo de Luis Mateo Díez, que además de académico es

Premio Cervantes, como otro leonés, Antonio Gamoneda, que hoy está más vigente y presente que nunca".

Asimismo, el regidor ha destacado en su intervención que los leoneses están recuperando su historia, "tapada por crónicas interesadas" e "interesados" que ya son "crónicos negadores" de su historia, de su Reino, de su identidad y de su lengua, ha apostillado.